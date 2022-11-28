Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно "підтягнути хвости"

Нинішній день невдалий для активних дій: на виході замість бажаного результату вони принесуть лише розчарування.

Але й відмовлятися від роботи зірки не радять — марне витрачання часу стане джерелом невдоволення собою і своїми успіхами, точніше, їхньою повною відсутністю. Тому сьогодні можна – і потрібно – підбивати підсумки попередньої діяльності, складати плани та звіти, підтягувати "хвости", займатися вирішенням рутинних і монотонних справ – загалом робити все те, до чого зазвичай не доходять руки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 листопада для Овнів

Велика ймовірність почути неприємні слова від когось із близьких: не поспішайте ображатися на цю людину: можливо, вона багато в чому має рацію і вам дійсно треба щось підкоригувати у своїй поведінці.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 листопада для Тельців

Даючи комусь зі свого оточення дуже цінну — як вам здаватиметься — пораду, подумайте про те, що буде, якщо ця людина до неї дослухається: чи не буде вона згодом дорікати вам за те, що ви влізли не у свою справу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 листопада для Близнят

Небажано виривати зубами те, що не належить вам по праву: згодом ви зрозумієте, що зробили помилку, оскільки зазіхнули на чуже, а воно виявиться не настільки привабливим, як здавалося збоку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 листопада для Раків

Не спокушайтеся можливістю скористатися результатами своєї праці: оскільки ви не працювали над цим проєктом від початку і до кінця, то не знаєте всіх його тонкощів, та й презентувати його, як слід, не зможете.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 листопада для Левів

Сьогодні успіх буде на вашому боці у всьому, що стосується особистого життя, тому можете сміливо призначати — чи погоджуватися – на романтичне побачення, його результати вас втішать.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 листопада для Дів

Складуться сприятливі умови для примирення з людиною, яку ви ненароком — чи навмисно — образили: сьогодні вона охоче прийме ваші пояснення і згодом не нагадає про нинішню сварку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Все встигнути вдасться лише тим представникам вашого знака, які від самого ранку складуть докладний план дій і не відхилятимуться від нього протягом дня — особливо треба уникати безпредметних розмов.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів

Успіх очікує представників вашого знака як на роботі, так і в особистому житті, тому ініціативу — щоб згодом не шкодувати про втрачені можливості — бажано виявляти, як то кажуть, на всіх фронтах.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 листопада для Стрільців

Вилазка на природу стане для вас найкращими ліками від поганого настрою у всіх його проявах — від легкої нудьги до серйозної депресії: головне, знайти для неї час у щільному робочому графіку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 листопада для Козорогів

Будь-які фінансові операції сьогодні виявляться успішними, тому можна вирішувати завдання будь-якого ступеня складності: укладати договори, підписувати контракти та проводити переговори.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв

Бажано нікому не давати гроші в борг — найімовірніше, ви їх ніколи більше не побачите, тому навіть якщо позичальник викликає у вас довіру і дійсно потребує їх, вмовте його зачекати кілька днів.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 листопада для Риб

Будь-які нинішні вчинки та рішення необхідно звіряти з внутрішнім голосом: він убереже від помилкових дій і підкаже, як вчинити, щоб у будь-якому разі опинитися у виграші.

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