Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли треба бути чесними

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли треба бути чесними

День, коли потрібно бути чесними з оточенням – брехня не виправить ситуацію, а погіршить стосунки.

До того ж вона рано чи пізно виявиться, тож роль, яку на неї покладали, вона не виконає, а з репутацією чесної людини, яка важлива не лише у професійному, а й у особистому житті, доведеться, на жаль, розпрощатися: тому, хто якось збрехав, вдруге вже не повірять.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 листопада для Овнів

Нема сенсу витрачати час на вирішення професійних питань, все одно практичної користі від цього буде небагато, краще – незважаючи на будній день – зосередитися на занедбаних домашніх справах.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 листопада для Тельців

Сьогодні важливо дотримуватись почуття міри у всьому – починаючи з меню і закінчуючи одягом та поведінкою: це дасть змогу пережити сьогоднішній день без моральних втрат.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 листопада для Близнят

Найголовніше цього дня – відмовитися від того, що віджило свій вік, чи це стосунки, професійні проєкти чи речі – останні, до речі, краще пожертвувати тим, хто їх потребує.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 листопада для Раків

Бажано піти назустріч людині, яка усвідомила свою неправоту і вирішила перепросити: не можна дозволяти сварці, якою б серйозною вона не була, зруйнувати давні та добрі стосунки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 листопада для Левів

Цього дня можна порозумітися з будь-якою – навіть найнезговірливішою та норовливою – колегою по роботі: скористайтеся шансом домовитися та успішно вирішити важливе професійне питання.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 листопада для Дів

День максимально сприятливий для запуску нового проєкту – особливо це стосується тих, чия робота пов'язана з творчістю, але й представники інших професій можуть розраховувати на успіх.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Поставивши собі за мету, необхідно йти до неї прямим, а тому найкоротшим шляхом, не відволікаючись на дрібниці, які обов'язково виникатимуть на шляху та вимагатимуть до себе уваги.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів

Не варто демонструвати свою перевагу оточенню: навіть якщо вона, як заведено говорити, має місце, таке поняття, як скромність, ще ніхто не скасовував — іноді воно може виявитися корисним.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 листопада для Стрільців

У спілкуванні з оточенням небажано переходити межу, яка відокремлює стриманість від панібратства та вседозволеності: далеко не всі з розумінням ставляться до такого стилю поведінки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 листопада для Козорогів

Незважаючи на будній день, знайдіть час на те, щоб вибратися на природу – це піде на користь: якщо немає можливості взяти відгул і вирушити за місто, погуляйте хоча б у найближчому парку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв

Важливо дотримуватись максимальної обережності у поводженні з газовим та електричним обладнанням – за можливості краще взагалі його не вмикати, занадто великий ризик отримати травму.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 листопада для Риб

День сприятливий для проведення фінансових операцій – укладання важливих контрактів та підписання ділових договорів, особливо тих, що розраховані на тривалу перспективу.

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