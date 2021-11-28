Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли треба бути чесними

День, коли потрібно бути чесними з оточенням – брехня не виправить ситуацію, а погіршить стосунки.
До того ж вона рано чи пізно виявиться, тож роль, яку на неї покладали, вона не виконає, а з репутацією чесної людини, яка важлива не лише у професійному, а й у особистому житті, доведеться, на жаль, розпрощатися: тому, хто якось збрехав, вдруге вже не повірять.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 листопада для Овнів
Нема сенсу витрачати час на вирішення професійних питань, все одно практичної користі від цього буде небагато, краще – незважаючи на будній день – зосередитися на занедбаних домашніх справах.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 листопада для Тельців
Сьогодні важливо дотримуватись почуття міри у всьому – починаючи з меню і закінчуючи одягом та поведінкою: це дасть змогу пережити сьогоднішній день без моральних втрат.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 листопада для Близнят
Найголовніше цього дня – відмовитися від того, що віджило свій вік, чи це стосунки, професійні проєкти чи речі – останні, до речі, краще пожертвувати тим, хто їх потребує.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 листопада для Раків
Бажано піти назустріч людині, яка усвідомила свою неправоту і вирішила перепросити: не можна дозволяти сварці, якою б серйозною вона не була, зруйнувати давні та добрі стосунки.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 листопада для Левів
Цього дня можна порозумітися з будь-якою – навіть найнезговірливішою та норовливою – колегою по роботі: скористайтеся шансом домовитися та успішно вирішити важливе професійне питання.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 листопада для Дів
День максимально сприятливий для запуску нового проєкту – особливо це стосується тих, чия робота пов'язана з творчістю, але й представники інших професій можуть розраховувати на успіх.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 листопада для Терезів
Поставивши собі за мету, необхідно йти до неї прямим, а тому найкоротшим шляхом, не відволікаючись на дрібниці, які обов'язково виникатимуть на шляху та вимагатимуть до себе уваги.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів
Не варто демонструвати свою перевагу оточенню: навіть якщо вона, як заведено говорити, має місце, таке поняття, як скромність, ще ніхто не скасовував — іноді воно може виявитися корисним.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 листопада для Стрільців
У спілкуванні з оточенням небажано переходити межу, яка відокремлює стриманість від панібратства та вседозволеності: далеко не всі з розумінням ставляться до такого стилю поведінки.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 листопада для Козорогів
Незважаючи на будній день, знайдіть час на те, щоб вибратися на природу – це піде на користь: якщо немає можливості взяти відгул і вирушити за місто, погуляйте хоча б у найближчому парку.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв
Важливо дотримуватись максимальної обережності у поводженні з газовим та електричним обладнанням – за можливості краще взагалі його не вмикати, занадто великий ризик отримати травму.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 листопада для Риб
День сприятливий для проведення фінансових операцій – укладання важливих контрактів та підписання ділових договорів, особливо тих, що розраховані на тривалу перспективу.
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