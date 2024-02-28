Гороскоп на 29 лютого – 1 березня для всіх знаків зодіаку: дні, коли не можна діяти під впливом емоцій

20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, сприятливий для будь-яких професійних та фінансових проєктів.

Головне, не діяти спонтанно і під впливом емоцій – навіть будучи позитивними, вони змусять поспішити та гарантовано припуститися помилок, які згодом доведеться виправляти. Тому діяти бажано рішуче, але водночас вдумливо та розважливо, тоді можна буде розраховувати на успіх.

Овен

Дні приємних подій та хороших новин, які дадуть вам зрозуміти, що життя – хай і не так швидко, як хотілося б – налагоджується: намагайтеся не квапити події: все станеться свого часу.

Телець

Час, коли не тільки можна, а й потрібно використати ситуацію, що склалася у вашому житті: для правильних висновків необхідно використовувати все – насамперед, потрібно звернути увагу на сни, що наснилися цих ночей.

Близнята

Найкраща тактика, яка дозволить вам цими днями досягти поставленої мети, – це завзятість: навіть якщо оточення говоритиме, що ви виявляєте впертість, хиліть на своє до кінця.

Рак

Вам цими днями варто пам'ятати про те, що робота — не вовк, і в ліс не втече, потрібно зайнятися собою — до того ж, ідеться як про фізичний, так і про моральний рівень — внутрішній комфорт важливий на будь-якому з них.

Лев

Вам вдасться нарешті вирішити завдання, яке деякий час тому поставило перед вами життя — до речі, ви будете здивовані тому факту, наскільки легко і просто можна це зробити.

Діва

На роботі не хапайтеся за все одразу — така тактика навряд виявиться продуктивною і дозволить вам досягти потрібного результату: рухайтеся поступово — від найпростіших завдань до найскладніших.

Терези

Час, коли не тільки можна, а й потрібно ризикувати – келих шампанського буде вам забезпечений, проте, зірки радять вам не кидатися у вир головою, а підстрахуватися, прорахувавши можливі наслідки.

Скорпіон

Піклуючись про інших, не забувайте водночас і про себе: цей час сприятливий для того, щоб приділити час собі – наприклад, відвідати перукаря або просто відпочити, бажано, у тиші та спокої.

Стрілець

Будь-який добрий вчинок, який ви зробите цими днями, обов'язково повернеться до вас бумерангом, але з однією умовою: зробивши щось хороше, ви тут же повинні про це забути, не чекаючи на подяку.

Козоріг

Час сприятливий для давно назрілої серйозної розмови з близькою людиною: цими днями кожен буде готовий не тільки почути і зрозуміти одне одного, а й дійти очікуваної згоди.

Водолій

Напруженість у взаєминах із близькою людиною, яка відчуватиметься цими днями, цілком може вилитися у серйозну сварку: щоб подібного не сталося, потрібно виявити максимальне терпіння.

Риби

Якщо ви не готові розпочати реалізацію важливого професійного проєкту, візьміть таймаут і присвятіть час плануванню та розробці стратегії, яка дозволить досягти мети.

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