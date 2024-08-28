Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли боротися із занепадом сил марно

День, протягом якого занепад сил і, як наслідок, небажання щось робити, відчують найактивніші та працьовиті люди.

Боротися з таким станом не слід – результату однаково не буде, тому – якщо, звичайно, немає необхідності складати терміновий проєкт – краще присвятити цей час відпочинку.

Овен

Намагайтеся відмовитися від спілкування з неприємними людьми – негативні емоції, які ви в результаті отримаєте, можуть негативно позначитися не лише на моральному, а й на фізичному стані.

Телець

Не варто нав'язувати своє товариство людям, які його не цінують: їхні прихильність і дружбу ви навряд чи зможете завоювати, а ось самооцінка з великою ймовірністю серйозно постраждає.

Близнята

Гарний день для того, щоб посилити позитивну енергетику свого дому: для цього потрібно не тільки вичистити все до блиску, але й викинути речі, якими ви давно не користуєтеся, – тобто мотлох.

Рак

Реалізацію нових проєктів необхідно відкласти до початку наступного тижня, однаково на сьогоднішній енергетиці ви їх не потягнете, тож краще зайнятися рутинними обов'язками.

Лев

Присвятіть день наведенню ладу – в домі, комп'ютері, на робочому столі та в думках: позбавтеся від речей, що віджили своє, документів і переконань – вони заважають вам прийняти нове і гальмують ваш рух уперед.

Діва

Ухвалюючи важливі життєві рішення, не звертайте увагу на докази розуму – він буде надто практичним і розважливим, а ось внутрішній голос знайде єдино правильний шлях.

Терези

Робота сьогодні не йтиме гаразд, зате можна витратити вільний час на наведення ладу в документах – як реальних, так і віртуальних, що розташовані у комп'ютерних папках.

Скорпіон

У стосунках з коханою людиною може намітитись розлад – перш ніж звинувачувати її у всіх смертних гріхах, згадайте про те, що і ви далеко не ангел з крилами, а отже, у чомусь перед нею винні.

Стрілець

Не варто роздавати поради оточенню праворуч і ліворуч, особливо якщо вас про це не попросять, інакше вас можуть поставити на місце, пояснивши, що кожен має право жити своїм розумом.

Козоріг

Ідея, яка цього дня спаде вам на думку, матиме серйозні перспективи – не відмовляйтеся від неї, навіть якщо на перший погляд вона здасться вам божевільною, а оточення відмовлятиме вас від неї.

Водолій

Бездіяльність цього дня вам протипоказана, а найкращим відпочинком – у разі потреби – стане зміна виду діяльності: з активних занять на пасивні, а потім навпаки.

Риби

Хороший день для зустрічі з друзями – особливо з тими, кого ви давно не бачили – наприклад, однокласниками чи однокурсниками, спогади про спільне минуле викличуть у вас приємні емоції та нададуть сили.

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