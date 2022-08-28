Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли серйозні справи потрібно планувати пообіді

День, місячна енергія якого буде чітко розділена на дві половини: негативну й позитивну.

Від ранку дратівливість – і навіть агресія – відчуватимуться в повітрі, та вже до полудня моральний клімат нормалізується і настрій у людей покращиться. У цей час можна проводити важливі переговори, укладати серйозні угоди та підписувати вигідні контракти, розраховані на тривалий час. Від фізичних навантажень краще відмовитися – вони загрожують перевтомою і травмами.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 серпня для Овнів

Закиди, які ви сьогодні можете почути від свого оточення, не варто брати близько до серця: до вас вони не мають жодного стосунку, і кривдники вже за кілька днів зрозуміють, що помилялися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 серпня для Тельців

Вам сьогодні не варто нікого обманювати навіть у дрібницях – брехня дуже швидко з'ясується і запустить ланцюжок дуже неприємних для вас подій, тож краще казати правду, і це, до речі, приємніше.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 серпня для Близнят

Спілкування з близькими людьми може виснажити вас, що, своєю чергою, призведе до бурхливого з'ясування стосунків, тому головне в будь-якій ситуації – стримувати емоції.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 серпня для Раків

Міркуючи про те, як досягти поставленої мети, важливо пам'ятати, що вона не завжди виправдовує засоби: результат, отриманий нечесним шляхом, навряд чи принесе вам у майбутньому добро й удачу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 серпня для Левів

Відновити запаси енергії, що стрімко зникає, можна буде простими і доступними способами – погулявши в парку, почитавши гарну книжку або послухавши класичну музику – хоча б у записі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 серпня для Дів

Претензії близької людини, які вона зважиться висловити в цей час, найімовірніше, будуть необґрунтованими, тому спробуйте не брати їх близько до серця – вже завтра вона про них забуде.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 серпня для Терезів

Продумуючи свої найближчі професійні дії, намагайтеся прорахувати їхні наслідки хоча б на кілька кроків уперед – так вам одразу стане зрозуміло, варто їх робити чи ні.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 серпня для Скорпіонів

Ваш девіз на сьогоднішній день – "Поспішайте робити добро": що більше хороших вчинків ви в цей час зарахуєте до своєї скарбнички, то вагомішою буде подяка, яку надішле вам доля.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 серпня для Стрільців

Неважливо, які турботи чекають на вас сьогодні – побутові чи професійні, в будь-якому разі головне – скласти докладний план і ретельно його дотримуватися, не відволікаючись на вирішення другорядних питань.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 серпня для Козорогів

Намагайтеся ні про що не сперечатися з близькими людьми – навіть зовсім безневинний привід може спричинити сварку, яка виявиться тривалою і може призвести до серйозних наслідків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 серпня для Водоліїв

Від можливого спілкування з людиною з минулого краще відмовитися – найімовірніше, вона з'явиться у вашому житті не з найкращими намірами – наприклад, схоче за щось помститися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 серпня для Риб

Важливо берегти від життєвих катаклізмів літніх родичів – їхня енергетика перебуває практично на нулі, тому самостійно, без вашої підтримки, їм буде важко протистояти цьому.

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