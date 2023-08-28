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Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: дуже успішний та продуктивний день

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
3 хв
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Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: дуже успішний та продуктивний день

Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків Зодіаку

Несподівані та потужні сплески енергії, які можна буде відчути цього дня, зроблять його успішним та продуктивним.

За яку б справу ми не взялися в цей час, вона просуватиметься начебто само собою – може навіть створити враження, що хтось нам у ньому допомагає. Головне, зосередитись не на результаті, а на процесі – тільки так можна буде зробити все якісно та вчасно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 серпня для Овнів

До завершення важливого професійного проєкту залишилося зробити один рішучий, але складний ривок, тому дуже важливо зосередитися і довести справу до логічного кінця.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 серпня для Тельців

Чим би ви не займалися цього дня, намагайтеся працювати активно, не ледарювати і не відволікатися на дрібниці, інакше робота зупиниться і затягнеться надовго.

Близнят (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 серпня для Близнят

День не підходить для кардинальних життєвих змін: важливе рішення, від якого залежать події найближчого майбутнього, сьогодні краще не ухвалювати – воно, найімовірніше, виявиться помилковим.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 серпня для Раків

Спілкування з оточенням відволікатиме від роботи, яку необхідно зробити якнайшвидше, тому не варто ні з ким розмовляти телефоном і списуватися в месенджерах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 серпня для Левів

Даючи відповіді на важливі життєві запитання, необхідно дослухатися до внутрішнього голосу — він, на відміну від затуманеного в цей день розуму, не підведе і підкаже єдину правильну лінію поведінки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 серпня для Дів

Цього дня в жодному разі не можна сумніватися у своїх силах та здібностях – найменшої невпевненості буде достатньо, щоб поступитися своїм місцем колегам-конкурентам.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 серпня для Терезів

Небажано розпочинати реалізацію нових планів, успіху вони однаково не принесуть, тому краще зайнятися справами, які з якоїсь причини на сьогоднішній день залишилися незавершеними.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 серпня для Скорпіонів

Цього дня можна відновлювати справедливість на всіх рівнях, тому якщо у вашому оточенні є людина, яку незаслужено образили, бажано втрутитися у ситуацію та захистити її.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 серпня для Стрільців

Не варто вплутуватися в суперечки з близькими людьми — висуваючи все нові й нові докази, які здаватимуться вам переконливими, ви можете, не помітивши цього, серйозно образити співрозмовника.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 серпня для Козорогів

Сила зла цього дня настільки велика, що оголошення йому війни – справа необачна і самовпевнена, краще зробити паузу і перечекати, поки енергетика навколишнього світу знову стане позитивною.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 серпня для Водоліїв

Велика ймовірність того, що людина, яка образила вас колись, нарешті отримає по заслугах: сприймайте те, що трапилося, без зловтіхи, а зі спокійною гідністю.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 серпня для Риб

Будь-які фінансові операції цього дня замість прибутку можуть завдати збитків, тому справедливо перебувають під забороною, зате цілком можна скласти плани на майбутнє, що стосуються цієї галузі.

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Дата публікації
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