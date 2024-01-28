Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми зіткнемося з випробуваннями

День потужної негативної енергетики, коли люди щокроку стикаються з випробуваннями.

Проте це не означає, що треба змиритися з тим, що відбувається – піддасться людина численним спокусам, які буквально сипатимуться їй на голову, чи ні, залежить лише від неї. Це не означає, що можна бути безтурботними та необачними: ймовірність небезпек існує, але хто попереджений, той озброєний – у такому разі є всі шанси їх уникнути.

Овен

Не варто брати близько до серця проблеми в особистому житті, які можуть проявитися сьогодні: вони матимуть тимчасовий характер і вже завтра все налагодиться, а, можливо, стане навіть краще.

Телець

Ухвалюючи важливе рішення, треба дослухатися лише до себе – інші люди, навіть якщо вони ставляться до вас доброзичливо, навряд чи зможуть відчути ситуацію зсередини.

Близнята

Бажано – звісно, якщо така можливість буде – перший день тижня присвятити відпочинку: останнім часом сили у вас закінчуються – навряд чи ви зможете плідно працювати в такому стані.

Рак

Зустріч із друзями, навіть якщо ви давно їх не бачили, краще відкласти: сьогодні надто велика ймовірність сварки, яка зіпсує не лише цей вечів, але і стосунки загалом.

Лев

Намагайтеся не ображати кохану людину недовірою: не варто сумніватися в її словах, якщо ж вона щось вам недоговорює, отжеь, час для таких одкровень ще не настав.

Діва

Від будь-яких фінансових операцій сьогодні бажано відмовитися – велика ймовірність того, що вони виявляться збитковими, тому навіть щоденні закупівлі необхідно робити з обережністю.

Терези

Не варто нав'язувати людям навколо свою думку, навіть якщо вона є єдино правильною – ваша наполегливість може викликати у них внутрішній протест і вони – на зло вам! – зроблять навпаки.

Скорпіон

Намагайтеся сьогодні нікому нічого не обіцяти: обставини можуть різко змінитися, через що дотриматися свого слова не вдасться, а ви перейматиметеся через те, що маєте в чужих очах вигляд ошуканця.

Стрілець

Романтичне побачення, навіть призначене на сьогоднішній день заздалегідь, краще скасувати: негативні енергії дня несуть небезпеку серйозного конфлікту, який може зіпсувати стосунки.

Козоріг

Зірки рекомендують вам звернути увагу на нову людину, яка з'явиться цього дня у вашому оточенні: найімовірніше, вона не така проста, як здається, тому обережність щодо неї не завадить.

Водолій

Представникам вашого знака зірки радять якомога менше спілкуватися з людьми у вашому оточенні – особливо тими, хто для вас близький і дорогий: під впливом емоцій ви можете наговорити їм зайвого.

Риби

Ідеї, які сьогодні спадуть вам на думку, найімовірніше, виявляться хибними, тому не варто робити на них ставку, але вони цілком можуть стати інформацією до роздумів на професійні теми.

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