Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас можуть переслідувати неприємності

День, коли людину можуть переслідувати різні неприємності: щоб не стати їхньою жертвою, необхідно дотримуватися максимальної обережності.

Великий ризик бути обдуреними, тому не варто вірити на слово нікому – навіть близьким людям: навряд чи вони переслідуватимуть корисливу мету, але помилятися можуть цілком. Щоб уникнути травм, небажано займатися екстремальними видами спорту, а щоб уникнути фінансових втрат, краще не робити покупок – особливо серйозних.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 січня для Овнів

Не варто звертати уваги на погані прикмети, які можуть зіпсувати вам настрій цього дня – на щастя, вони не матимуть реальних підстав.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 січня для Тельців

Представникам вашого знака сьогодні як ніколи важливо не давати бурхливим усередині емоціям вириватися назовні: під їхнім впливом ви можете зробити вчинок, про який майже одразу пошкодуєте.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 січня для Близнят

Чим більше хорошого ви бачитимете в подіях, що відбуваються з вами цього дня, тим позитивнішими вони виявляться насправді, пам'ятайте, що користь позитивного мислення ще ніхто не скасовував.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 січня для Раків

Вирішивши зайнятися активною діяльністю, згадайте про те, що сьогодні вихідний день, а значить, він категорично не підходить для будь-якої роботи – тільки для відпочинку чи занять улюбленим хобі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 січня для Левів

Здавалося б, невинна суперечка з близькою людиною може вилитися у з'ясування стосунків із претензіями з її боку, які не варто приймати близько до серця – вони будуть висловлені під впливом емоцій.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 січня для Дів

Поведінка оточення сьогодні не піддаватиметься логічному розбору, тому необхідно налаштуватися на неадекватну поведінку з їхнього боку і поставитися до неї без емоцій – це найкращий спосіб не посваритися.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 січня для Терезів

Не варто й намагатися помирити близьких вам людей, які конфліктують одне з одним – навпаки, ваше втручання може лише загострити ситуацію, зробивши її нерозв'язною, тож краще не втручатися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 січня для Скорпіонів

Убезпечити себе від неприємностей, якими загрожує сьогоднішній день, можна тільки одним способом: зайнявшись цікавою справою, яка відверне вас від усіх справ і турбот.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 січня для Стрільців

Отримавши гроші, на які ви не розраховували, намагайтеся не витратити їх у перший же день, як ви це зазвичай робите — поставтеся до них як до недоторканного запасу, зберігши його, як кажуть, про всяк випадок.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 січня для Козорогів

Намагайтеся проаналізувати погані думки, які можуть цього дня крутитися у вас в голові: розклавши їх на складники, ви можете зрозуміти, що вони не становлять жодної загрози.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 січня для Водоліїв

Бажано утриматися від сварок та конфліктів, особливо з близькими, навіть якщо вам здаватиметься, що без них не обійтися: проблему ви таким чином не вирішите, а стосунки зіпсуєте всерйоз і надовго.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 січня для Риб

Необхідно відмовитися від спілкування з людьми, які викликають у вас негативні емоції: реакція на розмови з ними може виявитися навіть гострішою, ніж зазвичай, так що не варто турбувати нервову систему.

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