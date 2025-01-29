Гороскоп на 30 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто соромитися, ставлячи запитання

День сприятливий для складання як короткочасних, так і перспективних планів на майбутнє та вивчення нового.

Не варто соромитися, ставлячи запитання: всі ми можемо чогось не знати, і краще чесно в цьому зізнатися, ніж приховати і зрештою наробити прикрих помилок, які доведеться довго і з зусиллями виправляти. В цей час також можна і потрібно займатися благодійністю – як з власної волі, так і на прохання тих, хто потребує допомоги – в ній у жодному разі не можна відмовляти.

Овен

З коханою людиною цього дня є сенс спілкуватися лише на несерйозні – скажімо, побутові – теми, серйозних розмов бажано уникати: сварка, якою це закінчиться, зіпсує стосунки.

Телець

Розумова праця сьогодні переважатиме над фізичною, тому в разі проблеми не варто одразу ж братися до грандіозних перероблянь – спочатку треба подумати, як її вирішити, доклавши мінімум зусиль.

Близнята

В разі професійних невдач у жодному разі не можна зривати злість на близьких людях: на роботі зрештою все налагодиться, а ось тріщину, що виникла у взаєминах, усунути, можливо, вже й не вдасться.

Рак

Намітивши собі мету, необхідно йти до неї, не зупиняючись, і тим більше, не можна – за наявною у вас звичкою – задкувати: така тактика надовго – а, можливо, й назовсім – віддалить вас від бажаного результату.

Лев

Ділові переговори, призначені на цей день, необхідно провести в максимально комфортній – неформальній – обстановці, в такому разі співрозмовники втратять пильність і виявляться набагато зговірливішими.

Діва

Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся не квапитися – поспіх не наблизить вас до бажаного результату, а, навпаки, віддалить від нього, тому навіть найтерміновіші питання потрібно вирішувати повільно і вдумливо.

Терези

Не варто ділитися своїми професійними й – особливо – особистими планами з людьми навколо, навіть якщо йдеться про друзів і близьких, інакше не дивуйтеся, якщо здійснити їх не вдасться.

Скорпіон

Сьогодні – заради уникнення конфліктів з оточенням – вам необхідно якомога менше розмовляти: ризикуєте ненароком проговоритися про щось таке, про що хотіли б змовчати.

Стрілець

Від ранку кількість енергії навіть у такого діяльного знака, як ваш, буде не найкращою, тому важливі – і трудомісткі – справи краще перенести на другу половину дня, коли вона поступово почне прибувати.

Козоріг

Поява старого знайомого або повторення ситуації з минулого життя, з одного боку, створять відчуття дежавю, з іншого – дозволять відповісти на важливе запитання, яке давно не дає вам спокою.

Водолій

Не варто ставитися до свого іміджу як до речі другорядної та незначної: висока ймовірність того, що ця зневага коштувала вам кількох важливих контрактів, тому настав час зайнятися його покращенням.

Риби

Ділові переговори – на відміну від з'ясування стосунків з коханою людиною – минуть успішно, тому зірки радять вам торкатися на них найважливіших для вас питань, які досі здавалися проблемними.

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