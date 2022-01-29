Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для будь-яких починань

Сприятливий для будь-яких починань час – для них цього дня складуться вдалі умови.
З дріб'язковими справами – як професійними, так і особистими – можна не поспішати. Необхідно також складати плани на майбутнє – сьогодні ви стратегічно мислитимете і ясно бачитимете як перспективи, так і цілі їх досягнення.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 січня для Овнів
Не найкращий день для розмов із коханою людиною – домовленості досягти все одно не вдасться, а от посваритися можна буде легко та просто, що не піде на користь діловим відносинам.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 січня для Тельців
Велика ймовірність події, яка стане визначальною на тривалий час: вона допоможе усвідомити, якою саме дорогою йти, щоб досягти поставленої перед собою мети.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 січня для Близнят
Подію, що трапилася цього дня, не варто оцінювати відразу: спочатку вона може здатися негативною, але згодом ви обов'язково зрозумієте, що нема лиха без добра.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 січня для Раків
День, коли треба довіряти не розумові та логіці, а своїй інтуїції: внутрішній голос, дослухаючись до підсвідомості, підкаже єдину вірну відповідь на поставлене життям запитання.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 січня для Левів
Не варто приймати близько до серця слова, почуті вами від тих, хто вас оточує – найімовірніше, вже завтра вас відволічуть нові події, і ви з легкістю про все забудете.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 січня для Дів
Складаючи плани на найближчий час, не забувайте мріяти: хоч би якими нездійсненними вам здавалися ваші мрії, саме зараз у них є всі шанси на здійснення.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 січня для Терезів
Робота сьогодні не ладнатиметься, зате можна витратити вільний час на наведення порядку в документах – як реальних, так і віртуальних, що знаходяться в комп'ютерних папках.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 січня для Скорпіонів
У відносинах з коханою людиною може вимальовуватися розлад, та перш ніж звинувачувати її у всіх смертних гріхах, згадайте про те, що і ви в чомусь перед нею винні, та спустіть сварку на гальмах.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 січня для Стрільців
Рутинні, проте не менш важливі домашні справи не можна повсякчас відкладати на потім – рано чи пізно необхідно про них згадати і, взявши в роботу, довести до розуму, і, схоже, цей час настав.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 січня для Козорогів
Не варто втручатися в чуже життя – роздавати поради та цікавитися інтимними подробицями інших людей, бажано згадати про існування свого, і все стане на свої місця.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 січня для Водоліїв
Сьогоднішній день не підходить для професійної діяльності – вирішення будь-яких питань у вихідний виявиться помилковим, зате хобі не лише всерйоз захопить, а й принесе задоволення.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 січня для Риб
Небажано втручатися у сварку двох близьких людей – ви навряд чи зможете їх помирити та змучитеся, марно намагаючись зрозуміти, хто з них має рацію, а хто – ні.
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