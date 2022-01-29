Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для будь-яких починань

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для будь-яких починань

Сприятливий для будь-яких починань час – для них цього дня складуться вдалі умови.

З дріб'язковими справами – як професійними, так і особистими – можна не поспішати. Необхідно також складати плани на майбутнє – сьогодні ви стратегічно мислитимете і ясно бачитимете як перспективи, так і цілі їх досягнення.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 січня для Овнів

Не найкращий день для розмов із коханою людиною – домовленості досягти все одно не вдасться, а от посваритися можна буде легко та просто, що не піде на користь діловим відносинам.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 січня для Тельців

Велика ймовірність події, яка стане визначальною на тривалий час: вона допоможе усвідомити, якою саме дорогою йти, щоб досягти поставленої перед собою мети.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 січня для Близнят

Подію, що трапилася цього дня, не варто оцінювати відразу: спочатку вона може здатися негативною, але згодом ви обов'язково зрозумієте, що нема лиха без добра.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 січня для Раків

День, коли треба довіряти не розумові та логіці, а своїй інтуїції: внутрішній голос, дослухаючись до підсвідомості, підкаже єдину вірну відповідь на поставлене життям запитання.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 січня для Левів

Не варто приймати близько до серця слова, почуті вами від тих, хто вас оточує – найімовірніше, вже завтра вас відволічуть нові події, і ви з легкістю про все забудете.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 січня для Дів

Складаючи плани на найближчий час, не забувайте мріяти: хоч би якими нездійсненними вам здавалися ваші мрії, саме зараз у них є всі шанси на здійснення.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 січня для Терезів

Робота сьогодні не ладнатиметься, зате можна витратити вільний час на наведення порядку в документах – як реальних, так і віртуальних, що знаходяться в комп'ютерних папках.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 січня для Скорпіонів

У відносинах з коханою людиною може вимальовуватися розлад, та перш ніж звинувачувати її у всіх смертних гріхах, згадайте про те, що і ви в чомусь перед нею винні, та спустіть сварку на гальмах.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 січня для Стрільців

Рутинні, проте не менш важливі домашні справи не можна повсякчас відкладати на потім – рано чи пізно необхідно про них згадати і, взявши в роботу, довести до розуму, і, схоже, цей час настав.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 січня для Козорогів

Не варто втручатися в чуже життя – роздавати поради та цікавитися інтимними подробицями інших людей, бажано згадати про існування свого, і все стане на свої місця.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 січня для Водоліїв

Сьогоднішній день не підходить для професійної діяльності – вирішення будь-яких питань у вихідний виявиться помилковим, зате хобі не лише всерйоз захопить, а й принесе задоволення.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 січня для Риб

Небажано втручатися у сварку двох близьких людей – ви навряд чи зможете їх помирити та змучитеся, марно намагаючись зрозуміти, хто з них має рацію, а хто – ні.

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