Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: найскладніший і найнебезпечніший день у всьому місячному календарі

Найскладніший і найнебезпечніший день у всьому місячному календарі, але якщо бути обережними, небезпек, які він несе, можна уникнути.
По-перше, необхідно відмовитися від зустрічей з негативно налаштованими, неадекватними і, особливо, незнайомими людьми, та й розмови з близькими краще звести до мінімуму, ніхто не знає, чим може закінчитися зустріч з кожним із них. По-друге, якщо уникнути такого спілкування не вдасться, зірки радять виставити енергетичний захист – через нього чужий негативний вплив не проб'ється.
Овен
Не варто слухати плітки, навіть якщо вони здадуться вам цікавими: людина, якої вони стосуватимуться, найімовірніше, важко переживає їхню появу – не ставайте передатною ланкою в їх поширенні.
Телець
Небажано братися до важливих справ, від яких залежить ваша подальша кар'єра: великий шанс провалити їх, навіть не розпочавши роботу, тому бажано зосередитися на щоденній рутині.
Близнята
Намагайтеся не згаяти важливий професійний шанс, який цього дня надасть вам доля: подібні подарунки вона робить нечасто, тому нехтування ними може вважати для себе образливим.
Рак
В жодному разі не розповідайте людям навколо про сприятливі – професійні чи особисті – зміни, які намічаються у вашому житті – пристріт, на жаль, ще ніхто не скасовував.
Лев
Спроба поговорити з близькою людиною про майбутнє ваших стосунків, найімовірніше, наштовхнеться на стіну нерозуміння і обернеться невдачею, тому є сенс перенести пояснення на інший час.
Діва
В будь-якому незрозумілому випадку займіться облаштуванням власної оселі: це заняття завжди заспокоює вас, і нинішній день винятком не стане – ви відволічетеся від негативних думок і налаштуєтеся на позитив.
Терези
Сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – вам не варто смітити грошима: придбання, зроблені в цей час, виявляться невдалими і не залишать по собі нічого, крім жалю про бездарно витрачені кошти.
Скорпіон
Дратівливість, яку ви відчуєте в цей час, буде продиктована втомою – як моральною, так і фізичною, тому позбутися її допоможе відпочинок, найкраще – на свіжому повітрі.
Стрілець
Прибирання вдома, затіяне вами сьогодні, допоможе позбутися не лише бруду і сміття, а й негативної енергетики, яка накопичилася в ньому останнім часом: після його закінчення ваш настрій покращиться.
Козоріг
Не варто брати на себе підвищені професійні зобов'язання: переробити всі заплановані на цей день справи вам однаково не вдасться, а ось безсилля, яке ви відчуєте. надовго виб'є з колії.
Водолій
Дратівливість, яку ви сьогодні відчуватимете від самого ранку, не найкраще позначиться на взаєминах з оточенням, тому щоб не посваритися на рівному місці, треба знайти собі невинне заняття.
Риби
Представникам вашого знака сьогодні необхідно відмовитися навіть від побутових клопотів, а про те, щоб нести роботу додому, і йтися бути не може – перевтома несприятливо позначиться на вашому здоров'ї.
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