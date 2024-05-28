Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно направити сили на професійні цілі

День наростальної – потужної – енергетики, що підштовхує до активних дій у всіх сферах життя.

Насамперед, необхідно звернути увагу на професійні цілі, але фінансові операції та побутові турботи теж виключати не можна – у будь-якому разі вони виявляться успішними. Якщо всі проєкти «закриті», можна ставати до обмірковування нових: чим більше деталей вдасться продумати і врахувати нюансом, тим легшою виявиться їхня реалізація.

Овен

Ухваливши рішення – особливо, якщо воно стосуватиметься стосунків із близькою людиною, намагайтеся не метатися з боку в бік і стояти на своєму до кінця: про виявлену слабкість згодом доведеться пошкодувати.

Телець

Не шукайте змов та інтриги там, де їх немає: довести, що хтось дійсно бажає вам зла – через відсутність підстав – вам однаково не вдасться, а от поставити себе в незручне становище зможете цілком.

Близнята

У будь-якій ситуації необхідно чинити сумлінно завжди, але цього дня – особливо: брехня, на яку ви – мимоволі чи вільно – можете піти, досить швидко виявиться, внаслідок чого постраждає репутація.

Рак

Якщо вам необхідно переконати когось у своїй правоті, зробіть це сьогодні: дар красномовства, уміння зіставляти факти та знаходити переконливі докази, дозволять схилити на свій бік будь-яких опонентів.

Лев

Несподівана поява старого знайомого, з яким ви давно не спілкувалися, матиме велике значення для вашого життя чи кар'єри: схоже, він зможе вирішити важливе для вас питання.

Діва

Вдалими сьогодні виявляться будь-які зустрічі, але зірки ж радять знайти час для друзів, особливо якщо ви давно з ними не бачилися: ви не тільки добре проведете час, але й отримаєте потужний енергетичний заряд.

Терези

Не варто відмовлятися від своєї точки зору лише тому, що людина, яку ви поважаєте і на думку якої зважаєте, думає інакше: прийміть як аксіому той факт, що вона теж може помилятися.

Скорпіон

Інтелектуальні здібності, з якими у вас і так немає проблем, зростуть у рази, а отже, саме час обміркувати нове професійне – важливе – завдання, враховуючи всі можливі деталі та нюанси.

Стрілець

Відмовтеся від будь-яких розмов – як телефонних, так і під час особистого контакту: вони заберуть у вас час та сили, які необхідні для повноцінного – активного чи пасивного – відпочинку.

Козоріг

Стосовно ситуації, що склалася, візьміть сьогодні за основу філософський принцип, згідно з яким не варто засмучуватися через те, що ви – за всього бажання – не зможете змінити.

Водолій

Відчувши, що хтось із оточення посилено – якщо не сказати, силоміць – нав'язує вам свою думку, подумайте про те, навіщо йому це потрібно: можливо, відповідь вас дуже здивує.

Риби

Не варто дослухатися до порад, які вирішать дати вам не найближчі люди: навряд чи їхні підказки та побажання будуть продиктовані добрими намірами, і вже – тим паче! — небажано їх дотримуватися.

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