Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба зважувати кожне слово

Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба зважувати кожне слово

Найскладніший і найважчий день місячного циклу – він має потужну негативну енергетику, з якою людина не в змозі впоратися.

Велика ймовірність сварок та конфліктів, які можуть надовго зіпсувати стосунки між людьми. Необхідно зважувати кожне слово: дуже легко зачепити людину за живе і надзвичайно складно загладити свою провину. З великою ймовірністю можуть виникнути думки про помсту, які в майбутньому точно до добра не доведуть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 травня для Овнів

День – і його вихідний статус цьому сприяє – зірки радять провести у стінах рідної оселі: тут завжди знайдуться справи, які не дадуть нудьгувати, але й про відпочинок забувати не варто.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 травня для Тельців

Фінансові операції цього дня успішними не будуть, тому небажано щось купувати чи продавати – як про першое, так і про друге згодом доведеться шкодувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 травня для Близнят

Вихідний день сприятиме різноманітному спілкуванню на всіх рівнях – як телефоном, так і в месенджерах: намагайтеся уникати порожніх розмов – не витрачайте на них час та сили.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 травня для Раків

День, коли зірки категорично не рекомендують нічого обрізати – це стосується як робіт вдома або в саду, так і відвідування салонів краси – зрізані гілки або відрізане волосся можуть стати поганою прикметою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 травня для Левів

У конфліктних стосунках між родичами або членами вашої родини бажано обрати золоту середину, не стаючи на один – чийсь – бік, та сприяти їхньому примиренню.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 травня для Дів

Зіткнувшись з агресивно налаштованими незнайомими людьми, намагайтеся обійти їх стороною – не вплутуйтеся в дискусії, не намагайтеся робити зауваження або доводити свою правоту – це загрожує неприємностями.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 травня для Терезів

Якщо вам здасться, що з кимось вчинили несправедливо, допоможіть цій людині, чим зможете, але не кидайтеся у бій із вітряками – сьогодні у вас немає шансів на перемогу в такому поєдинку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 травня для Скорпіонів

Втома, яку ви відчуєте сьогодні, може викликати злість та дратівливість, тож не варто перевтомлюватися – зрештою, вихідний день призначений для відпочинку, а не для роботи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 травня для Стрільців

Перш ніж засуджувати людину за скоєний нею вчинок, подумайте про те, що ви не знаєте всіх обставин, які її до нього підштовхнули, тому не варто робити поспішних висновків.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 травня для Козорогів

Не варто нехтувати попередженнями про небезпеку, яких не шкодують, говорячи про сьогоднішній день, астрологи: пам'ятайте, що береженого бог береже, і залишайтесь сьогодні вдома.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 травня для Водоліїв

Необхідно відмовитися від будь-яких фінансових операцій – дуже великий ризик збитків, тому навіть поповнення мобільного телефону, не кажучи вже про сплату за комунальні послуги, краще відтермінувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 травня для Риб

Вам – як, втім, і представникам інших знаків зодіаку – сьогодні краще залишатися вдома: якщо сидіти без діла буде незмога, знайдіть собі необтяжливу господарську справу.

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