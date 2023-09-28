Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба протистояти спокусам

Символом сьогодення є біблійний Змій-спокусник: у цей час виникає безліч спокус, яким необхідно протистояти.

Поведінку людини визначають не розум та інтуїція, а інстинкти, які – зі зрозумілих причин – можуть завести зовсім не в той бік. Про зроблені сьогодні вчинки вже завтра доведеться пошкодувати, тому робити щось необхідно з обережністю, попередньо добре подумавши як про сам вчинок, так і про його наслідки.

Овен

Велика ймовірність неприємного відкриття, яке доведеться зробити щодо когось із близьких: той, кого ви звикли вважати другом, насправді таким не є, тому не варто ха нього триматися.

Телець

На передній план вийдуть стосунки з дітьми – особливо тинейджерського віку: необхідно, хоча б ненадовго забувши про роботу, приділити їм час та увагу, інакше згодом доведеться виправляти помилки у вихованні.

Близнята

Лінощі, які можуть долати вас від самого ранку, доведеться долати зусиллям волі: фінал робочого тижня – гарний час для завершення справ, над якими ви працювали весь попередній період.

Рак

Сьогодні створяться сприятливі умови для того, щоб позбутися неприємних спогадів, які не додають вам оптимізму і не створюють гарного настрою, тож можна сміливо з ними розлучатися.

Лев

Відмовтеся від порад, які сьогодні з великим завзяттям даватимуть вам люди навколо: навіть керуючись добрими намірами, вони, найімовірніше, не зможуть зрозуміти, що потрібно саме вам, а отже, помиляться.

Діва

Вирішивши помиритися зі старим другом, стосунки з яким останнім часом не найкращі, в жодному разі не згадуйте про колишні образи – ризикуєте відштовхнути його від себе назавжди.

Терези

Не варто відстоювати свою правоту за всяку ціну: залиште іншим право перебувати у властивій їм омані, особливо якщо вони жодним чином не ускладнюють ваше власне життя.

Скорпіон

Велика ймовірність того, що цього дня ви відчуєте занепад сил, яких не вистачить навіть на вирішення найпростіших завдань: присвятіть вихідні, які наближаються, повноцінному відпочинку – знову будете готовими до бою.

Стрілець

Найкращий спосіб досягти успіху цього дня – від самого ранку взяти високий темп і утримувати його, так ви встигнете завершити всі справи до кінця робочого дня, щоб вихідними відпочити, не думаючи про роботу.

Козоріг

Можна вирушати в подорожі – причому як короткі, так і довготривалі: в будь-якому разі перешкод на шляху не виникне, навпаки – обставини складуться максимально сприятливим чином.

Водолій

Тим представникам знака, які давно збиралися розпочати ремонт квартири чи будинку, зірки радять не зволікати з активними діями: все розпочате сьогодні завершиться швидко й успішно.

Риби

Інформація, з яких би джерел вона сьогодні не надходила, варта уваги, оскільки матиме величезне значення – як сьогодні, так і в майбутньому, тому не можна пропускати її повз вуха.

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