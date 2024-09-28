Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитись від різких рухів

День енергії, що зникає, яка залишає людину слабкою та безпорадною.

Вихід із ситуації може бути лише одним: потрібно, по-перше, відмовитися від різких рухів, які забирають сили, а по-друге, більшу частину дня присвятити відпочинку, який дозволить відновитися в енергетичному плані. У жодному разі не можна вступати в конфлікти, навіть якщо здаватиметься, що ваша участь у них необхідна: бажано перечекати кілька днів – зіткнення інтересів розсіється саме собою.

Овен

Не варто починати нові справи, навіть якщо йдеться про домашні турботи: успіху вам у них досягти однаково не вдасться, а ось сили, які й так закінчуються, підуть – у буквальному розумінні слова – в нікуди.

Телець

Велика ймовірність провокацій з боку як малознайомих, так і близьких вам людей: намагайтеся не впійматися на вудку, оскільки мета такого підбурювання — змусити вас переживати і нервувати.

Близнята

Спілкування з людьми – навіть рідними, коханими та близькими – сьогодні загрожує конфліктами, тому намагайтеся максимально від них дистанціюватися – так вам вдасться зберегти важливі для вас стосунки.

Рак

День, коли зірки категорично не рекомендують вам на самоті ходити безлюдними вулицями та провулками в темний час доби – пам'ятайте про те, що береженого бог береже, і не ризикуйте даремно.

Лев

Зірки рекомендують вам ретельно стежити за своїми висловлюваннями – необережне слово може завдати вашому співрозмовнику серйозної моральної травми, чого він вам не пробачить.

Діва

Енергією, якої у вас не так вже й багато, необхідно розпоряджатися розумно: найкраще заздалегідь скласти план домашніх справ і скрупульозно його дотримуватися, тоді й результативність виявиться завидною.

Терези

У взаєминах із близькою людиною важливо якнайменше говорити, інакше є ризик сказати зайве: в результаті у закоханих справа може дійти до розриву, а у сімейних пар – до розлучення.

Скорпіон

Спокусі купити що-небудь цього дня необхідно чинити опір з усіх сил: нове придбання – з великою ймовірністю – або виявиться бракованим, або дуже швидко припинить подобатися.

Стрілець

Не перевантажуйте себе домашньою роботою, інакше слабкість, яку ви відчуваєте, виллється в невмотивовану агресію, а та, зі свого боку, спричинить безпідставні конфлікти з оточенням.

Козоріг

Намагайтеся не звертати уваги на випади — і навіть образи, які можуть бути з боку оточення: найімовірніше, у всьому виною емоції, з якими вони не в змозі впоратися.

Водолій

Щоб домашні не звинуватили вас у всіх смертних гріхах, не ставайте на чийсь бік у неминучих у цей час сімейних конфліктах, найперспективніша тактика у таких випадках – тримати нейтралітет.

Риби

Не варто братися за нові справи, навіть якщо вони стосуються домашнього господарства з огляду на негативні енергії дня, на успішне їх втілення розраховувати не доводиться – краще довести до ладу розпочаті раніше.

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