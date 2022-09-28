Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який перед обідом стане конфліктним

Складний і неоднозначний день, який зранку може здатися легким і безтурботним, та вже ближче до обіду стане конфліктним і вибухонебезпечним.

Великій кількості спокус і принад необхідно протиставити силу волі й характеру, інакше про свою слабкість згодом доведеться пошкодувати. Обираючи між добром і злом, необхідно ретельно аналізувати ситуацію та прораховувати наслідки свого кроку – він матиме величезне значення.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 вересня для Овнів

День категорично невдалий для медичних процедур – навіть звичні препарати треба вживати з обережністю, варто також відмовитися від шкідливої їжі та вживання алкоголю.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 вересня для Тельців

Емоції, які переповнюватимуть вас сьогодні, зроблять ваш характер – і без того непростий для близьких – вкрай нестерпним, тож якщо ви хочете зберегти з ними добрі стосунки, виявіть стриманість.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 вересня для Близнят

Не варто планувати на цей день романтичні побачення, та й від зустрічей із друзями сьогодні краще відмовитися: необачно сказане необережне слово може посварити вас із ними надовго.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 вересня для Раків

День сприятливий для спілкування з керівництвом – сьогодні воно не лише прихильно вислухає вас, але й піде назустріч, давши "добро" на втілення у життя вашого нового задуму.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 вересня для Левів

Космічні енергії сприятимуть позбавленню шкідливих звичок, тому можна – і потрібно – припиняти курити, переходити на систему здорового харчування і займатися спортом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 вересня для Дів

Не залишайте роботу, розпочату напередодні, навіть якщо вам видаватиметься, що ви зайшли в глухий кут: якщо ви сьогодні не відмовитеся від своєї ідеї, вже завтра вона почне реалізовуватися легко і без проблем.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 вересня для Терезів

Роздратування, яке може "накрити" вас від самого ранку, стосуватиметься не лише сторонніх, а й близьких вам людей: намагайтеся стримати емоції, інакше ризикуєте нажити собі ворогів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 вересня для Скорпіонів

На колючість і критику з боку людей навколо не варто реагувати відповідним – негативним – чином: згадайте про те, що і ви часто ображаєте інших, тому вибачте та відпустіть їх.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 вересня для Стрільців

Невдоволення собою та своїми професійними досягненнями – безпосередній наслідок вашого перфекціонізму: можливо, варто визнати за собою право на помилки та спокійно працювати далі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 вересня для Козорогів

День, коли люди, які знаходяться поруч, змушені будуть скинути маски, за якими звикли ховатися, і ви зрозумієте, хто ваш справжній друг, а хто – лише вдає його, щоб досягти своїх цілей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 вересня для Водоліїв

Зверніть увагу на сон, який підсвідомість "покаже" вам цієї ночі: за словами зірок, віщим він не буде, але може дати підказку, як поводитися в тих чи інших життєвих обставинах.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 вересня для Риб

Що більше ви собі сьогодні заплануєте, то більше встигнете зробити, тому не варто бути скромними: можна – і потрібно – будувати дійсно наполеонівські плани, які дадуть вам підстави для задоволення собою.

Читайте також: