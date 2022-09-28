Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: день, який перед обідом стане конфліктним

Складний і неоднозначний день, який зранку може здатися легким і безтурботним, та вже ближче до обіду стане конфліктним і вибухонебезпечним.
Великій кількості спокус і принад необхідно протиставити силу волі й характеру, інакше про свою слабкість згодом доведеться пошкодувати. Обираючи між добром і злом, необхідно ретельно аналізувати ситуацію та прораховувати наслідки свого кроку – він матиме величезне значення.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 вересня для Овнів
День категорично невдалий для медичних процедур – навіть звичні препарати треба вживати з обережністю, варто також відмовитися від шкідливої їжі та вживання алкоголю.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 вересня для Тельців
Емоції, які переповнюватимуть вас сьогодні, зроблять ваш характер – і без того непростий для близьких – вкрай нестерпним, тож якщо ви хочете зберегти з ними добрі стосунки, виявіть стриманість.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 вересня для Близнят
Не варто планувати на цей день романтичні побачення, та й від зустрічей із друзями сьогодні краще відмовитися: необачно сказане необережне слово може посварити вас із ними надовго.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 вересня для Раків
День сприятливий для спілкування з керівництвом – сьогодні воно не лише прихильно вислухає вас, але й піде назустріч, давши "добро" на втілення у життя вашого нового задуму.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 вересня для Левів
Космічні енергії сприятимуть позбавленню шкідливих звичок, тому можна – і потрібно – припиняти курити, переходити на систему здорового харчування і займатися спортом.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 вересня для Дів
Не залишайте роботу, розпочату напередодні, навіть якщо вам видаватиметься, що ви зайшли в глухий кут: якщо ви сьогодні не відмовитеся від своєї ідеї, вже завтра вона почне реалізовуватися легко і без проблем.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 вересня для Терезів
Роздратування, яке може "накрити" вас від самого ранку, стосуватиметься не лише сторонніх, а й близьких вам людей: намагайтеся стримати емоції, інакше ризикуєте нажити собі ворогів.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 вересня для Скорпіонів
На колючість і критику з боку людей навколо не варто реагувати відповідним – негативним – чином: згадайте про те, що і ви часто ображаєте інших, тому вибачте та відпустіть їх.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 вересня для Стрільців
Невдоволення собою та своїми професійними досягненнями – безпосередній наслідок вашого перфекціонізму: можливо, варто визнати за собою право на помилки та спокійно працювати далі.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 вересня для Козорогів
День, коли люди, які знаходяться поруч, змушені будуть скинути маски, за якими звикли ховатися, і ви зрозумієте, хто ваш справжній друг, а хто – лише вдає його, щоб досягти своїх цілей.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 вересня для Водоліїв
Зверніть увагу на сон, який підсвідомість "покаже" вам цієї ночі: за словами зірок, віщим він не буде, але може дати підказку, як поводитися в тих чи інших життєвих обставинах.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 вересня для Риб
Що більше ви собі сьогодні заплануєте, то більше встигнете зробити, тому не варто бути скромними: можна – і потрібно – будувати дійсно наполеонівські плани, які дадуть вам підстави для задоволення собою.
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