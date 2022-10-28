Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна піддаватися спокусам

День, коли необхідно чинити опір спокусам, які у великій кількості виникатимуть на життєвому шляху.

Сьогодні життя поставить людей у такі обставини, що кожному необхідно буде визначитися, на чиєму боці – добра чи зла – він знаходиться. Чи варто говорити, що перш ніж зробити рішучий крок, необхідно ретельно зважити всі «за» і «проти», щоб потім не пошкодувати про помилкові дії.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 жовтня для Овнів

Сон, який ви побачите цієї ночі, важко буде правильно розшифрувати: тільки з часом ви зрозумієте, що саме побачили і про що Всесвіт намагався вас попередити.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 жовтня для Тельців

Як би сильно цього дня вас не дратували близькі люди, пам'ятайте, що вам немає ким їх замінити, тому вибудовувати стосунки необхідно з тими, хто є, тим більше, що вони вас терплять у будь-яких життєвих ситуаціях.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 жовтня для Близнят

Домашні клопоти відвернуть вас від сумних думок, які можуть «накрити» вас від самого ранку: чистота і порядок не лише прикрасять навколишній простір, але й забезпечать мир у душі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 жовтня для Раків

Якщо ви давно збиралися поговорити з близькою людиною про проблеми, що існують у ваших стосунках, кращого часу вам не знайти: сьогодні ви розумітимете одне одного з пів слова і навіть з півпогляду.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 жовтня для Левів

День сприятливий для того, щоб подбати про своє здоров'я: якщо дозволить погода, необхідно прогулятися на свіжому повітрі, ще краще – зайнятися спортом і включити в меню якомога більше овочів і фруктів.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 жовтня для Дів

Поганий настрій нинішнього дня необхідно «лікувати» яскравими враженнями: якщо вибратися до театру чи на концерт немає можливості, можна подивитися хорошу виставу чи фільм в інтернеті.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 жовтня для Терезів

Відкладіть з'ясування стосунків із близькою людиною на інший день – сьогодні ви не досягнете взаємопорозуміння, а заженете конфлікт – якщо він дійсно існує – ще глибше.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 жовтня для Скорпіонів

Критичні зауваження, які ви можете сьогодні почути від близьких вам людей, здебільшого виявляться справедливими, тож на них необхідно звернути увагу і виправитися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 жовтня для Стрільців

Енергетику, яка близька до нуля, необхідно «підживити»: поспілкуватися з приємними вам людьми, почитати гарну книжку – як стару й улюблену, так і нову, яка обіцяє приємні моменти від «знайомства» з нею.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 жовтня для Козорогів

День, незважаючи на його вихідний статус, можна присвятити роботі: справи йтимуть легко, без напруження – начебто самі собою, тому необхідно скористатися сприятливим моментом для вирішення важливих завдань.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 жовтня для Водоліїв

Дрібні неприємності, можливі в цей час, не варто сприймати близько до серця – вони жодним чином не вплинуть ні на гармонію в особистому житті, ні на благополучні життєві обставини.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 жовтня для Риб

День, коли рекомендується повертати борги – якщо немає можливості розплатитися повністю, потрібно віддати хоча б невелику частину того, що заборгували: статус неплатника – погана прикмета.

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