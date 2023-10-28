Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна поспішати

День, коли необхідно уникати поспіху: чим би людина не займалася, діяти необхідно вдумливо і неквапливо.

Важливо використовувати той факт, що на календарі – вихідний день: необхідно як слід відпочити, провівши час у тиші та спокої. Зірки вітають пасивний спосіб життя, коли можна лежати на дивані, дивитися серіали та читати книжки – домашні справи, які спочатку заплановані на цей день, точно нікуди не втечуть.

Овен

День сприятливий для того, щоб провести його з близькими людьми – коханою людиною чи літніми родичами, які потребують вашої уваги завжди, сьогодні – особливо.

Телець

Найважливішою якістю, яку сьогодні необхідно продемонструвати оточенню, є скромність – як не дивно, саме вона дозволить вам привернути увагу людини, яка вам симпатична.

Близнята

Енергію, якою наділять вас цього дня зірки, бажано витратити на побутовий клопіт: навіть якщо ви нещодавно робили генеральне прибирання, в будинку знайдеться чим зайнятися – чи вам не знати, що чистоти багато не буває.

Рак

Душевна рівновага, яку необхідно знайти цього дня, допоможе знайти хобі: зайнявшись ним, ви втратите рахунок годинникам і хвилинам, а отже, забудете про всі проблеми, які не дають вам спокою.

Лев

Зірки наполегливо рекомендують вам зробити те, чого ви дуже не любите — визнати помилки, зроблені у взаєминах із близькою людиною, а ще краще — перепросити її, вона давно чекає на це від вас.

Діва

Справи – навіть домашні – цього дня не виправдають покладених на них очікувань, тому краще витратити час на відпочинок – як активний, так і пасивний, у будь-якому разі він буде однаково корисним.

Терези

Незважаючи на вихідний, діяти сьогодні необхідно за заздалегідь складеним планом, інакше ви навряд чи зможете встигнути все – і повноцінно відпочити, і до наступного робочого тижня підготуватися.

Скорпіон

Якщо вам потрібно щось змінити в житті, кращого часу не знайти: обставини сьогодення дозволять виправити скоєні раніше помилки і, закривши стару сторінку життя, відкрити нову.

Стрілець

Більшу частину дня зірки радять вам провести на самоті: так ви ні з ким не посваритеся і, отже, не наживете собі нових ворогів – треба визнати, що через свою прямолінійність ви у цьому питанні – майстер.

Козоріг

Намагайтеся гармонізувати простір навколо себе, що можна зробити, просто навівши лад у своєму житлі: чистота і свіжість, отримані в результаті, дозволять легше дихати — як у прямому, так і переносному значенні.

Водолій

Від фінансових справ будь-якого масштабу сьогодні бажано відмовитись – навіть поповнення телефонного рахунку може призвести до втрати коштів, які помилково підуть на інший номер, тож краще не ризикувати.

Риби

Зірки радять вам сьогодні позбутися речей, якими ви давно не користуєтеся: не секрет, що вони лише захаращують простір і позбавляють вас цілющої енергії, яка необхідна для життя та роботи.

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