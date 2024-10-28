Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба керуватися не розумом, а інтуїцією

День, коли духовний бік нашого життя має переважати над матеріальним і приземленим.

Вирішуючи важливі питання, якої б сфери нашого існування вони не стосувалися, необхідно керуватися не розумом, а інтуїцією – вона в цей час буде набагато сильнішою за будь-які розумові доводи. Розважливість, навіть якщо раніше вона виправдовувала себе на всі сто відсотків, сьогодні недоречна, оскільки призведе до результату, прямо протилежного очікуваному. Хороша прикмета цього дня – потрапити під дощ: це означатиме, що на людину чекають приємні зміни.

Овен

Від роботи над новими проєктами бажано відмовитися – успішними вони не стануть, тож варто зосередитися на тих, які були розпочаті раніше, але з якоїсь причини досі не були завершені.

Телець

Потужний потік енергії, яким забезпечать вас цього дня зірки, необхідно спрямувати на досягнення дійсно важливої для вас мети – буде прикро, якщо такий цінний ресурс буде витрачений даремно.

Близнята

Не варто емоційно реагувати на недружні випади, яких сьогодні не шкодуватимуть неприємні вам люди: чим більше ви нервуватимете, тим більше радості їм доставите.

Рак

Намагайтеся, щоб ваші думки були винятково добрими: в такому разі вам вдасться створити в навколишньому просторі максимально сприятливу атмосферу, що позитивно позначиться на вашому житті.

Лев

Незважаючи на бажання за всяку ціну здійснювати трудові подвиги, змиріться з тим, що час для них ще не настав – сьогодні необхідно зосередитися на монотонній роботі та вирішенні рутинних питань.

Діва

Люди, які негативно налаштовані щодо вас, не зможуть приховати своїх щирих намірів, тому вам легко вдасться їх викрити, зробити важливі висновки стосовно них і вивести їх за коло спілкування.

Терези

Хвилювання – як негативні, так і позитивні – вам сьогодні категорично протипоказані: вони надовго можуть вивести вас зі стану душевної рівноваги, що виб'є вас з робочого й життєвого ритму.

Скорпіон

День, коли можна – і потрібно – будувати плани на майбутнє, причому як у професійному, так і в особистому житті: вам вдасться вибрати саме ті цілі, які можна буде успішно втілити в життя.

Стрілець

Не варто нехтувати знаками, які сьогодні посилатиме вам Всесвіт: вони підкажуть вам, як правильно діяти в життєвій ситуації, що склалася, і застережуть від помилкових кроків.

Козоріг

Необхідно звернути увагу на самопочуття, яке сьогодні може дати збій: схоже, останнім часом ви надто багато й напружено працювали, тому настав час відпочити, щоб відновити сили.

Водолій

Намагайтеся сьогодні не залишатися віч-на-віч зі своїми думками – ніхто не знає, до чого ви зрештою додумаєтеся, тому обов'язково потрібно зустрітися з друзями, які не дадуть розгулятися вашій депресії.

Риби

День необхідно провести в режимі енергозбереження, акумулюючи фізичні й моральні сили, які незабаром знадобляться вам для вирішення важливих питань професійного або особистого характеру.

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