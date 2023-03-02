Гороскоп на 3 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно контролювати почуття

День, коли почуття мають бути під контролем логіки й розуму: умовно кажучи, сьогодні серцю цілком можна наказати.
Зробити це треба для того, щоб під впливом некерованих емоцій не наробити клопоту, за який згодом може бути соромно. Також не лише можна, а й потрібно співчувати іншим людям і займатися благодійністю: чим більше добра людина зробить сьогодні, тим більше по-справжньому гарних подій відбудеться найближчим часом в її житті.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 3 березня для Овнів
Не відмовляйте близькому другу у відвертій розмові: навіть якщо ви будете дуже зайняті, спробуйте викроїти час і вислухати людину, яка потребує вашої уваги й поради.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 3 березня для Тельців
Роблячи добрі справи, не очікуйте вдячності у відповідь, інакше ваш вчинок буде не благодійністю, а взаємовигідною угодою, що ніяк не вписується в розуміння безкорисливої допомоги.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 3 березня для Близнят
Важливе питання, яке хвилює вас останнім часом, необхідно розвернути... до самих себе: сьогодні внутрішній голос може дати представникам знака справді цінну пораду, тож варто довіряти йому.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 3 березня для Раків
День сприятливий для того, щоб ділитися своїм душевним теплом з іншими – його від цього не поменшає, навпаки, "криниця" вашої душі від цього лише наповниться позитивними емоціями.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 3 березня для Левів
Представникам вашого знака необхідно якомога частіше, умовно кажучи, знімати з голови корону та аналізувати свою поведінку, яка не завжди буває бездоганною – такий підхід допоможе відкоригувати її.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 3 березня для Дів
Подумайте про те, що хорошого ви можете зробити для оточення – наприклад, відвідати дитячий будинок, пансіонат для людей похилого віку або притулок для тварин: можливо, опіка над їхніми мешканцями стане для вас звичкою.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 3 березня для Терезів
Якщо за останній час ви припустилися низки помилок – як професійної, так і особистої якості, саме час розпочати їх виправлення: помиляються всі, головне, визнати, що ви вчиняли неправильно.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 3 березня для Скорпіонів
Стосунки з близькою людиною можуть вийти на новий рівень, особливо якщо ви не посоромитеся виявити ініціативу і зробите перший крок, зізнавшись їй у своїх почуттях.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 3 березня для Стрільців
Відчуваючи свою провину перед іншою людиною, зізнайтеся їй у своїй помилці, проте в жодному разі не займайтеся самокритикою, і тим більше самобичуванням – навіщо своїми руками знижувати власну самооцінку?
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 3 березня для Козорогів
Представникам вашого знака необхідно відволіктися від роботи, яку ви виконуєте зараз, і допомогти тим, хто потребуватиме вашого сприяння – наприклад, молодшому і менш досвідченому колезі.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 3 березня для Водоліїв
Головний ваш ворог сьогодні – сидячий спосіб життя: за найменшої нагоди потрібно вставати і робити хоча б невеликі вправи, а ще краще – виходити гуляти надвір або займатися спортом.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 3 березня для Риб
День – звісно, за можливості – необхідно присвятити відпочинку: наступний тиждень для представників вашого знака обіцяє бути плідним із професійного боку, а отже, треба накопичити сили.
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