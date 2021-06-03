Гороскоп на 3 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли кожне слово буде на вагу золота

День, коли особливого значення набувають слова — вони можуть вплинути не тільки на взаємини з людьми, а й життя загалом.

Найсерйознішим чином необережні висловлювання позначаться на фінансовому становищі: небезпечним можуть бути як різкість і грубість стосовно начальства або ділових партнерів, від яких залежить прибуток, так і жарти або необдумані фрази, що стосуються грошей — свій добробут дуже легко наврочити.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 3 червня для Овнів

Не варто за жодних умов відступати від ухваленого раніше рішення: сьогодні такий вчинок може здатися логічним і навіть необхідним, але через короткий час ви, швидше за все, про нього пошкодуєте.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 3 червня для Тельців

Постарайтеся тримати свої емоції під контролем, в іншому разі ви можете зіпсувати взаємини з начальством і колегами, що негативно позначиться і на кар'єрі, і на матеріальному становищі.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 3 червня для Близнят

Побачення з близькою людиною краще перенести на інший день: під час нього навіть незначна сварка може перерости в серйозний конфлікт, вийти з якого без втрат вдасться далеко не всім.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 3 червня для Раків

Занепад сил, який ви можете відчути в цей час, буде викликаний не втомою, а ослабленням імунітету: найкращі способи посилити його — поїздка до моря або хоча б тривалі прогулянки на свіжому повітрі.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 3 червня для Левів

Щоб уникнути доган від безпосереднього начальства, на роботі сьогодні необхідно займатися тільки своїми безпосередніми обов'язками, не варто також проявляти ініціативу і витрачати час на розмови.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 3 червня для Дів

Єдиний спосіб не потрапити під вплив шахраїв і не стати їхньою жертвою — не спілкуватися з людьми, яких ви не знаєте, а тому і уявити собі не можете, чого від них очікувати.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 3 червня для Терезів

Думку з приводу тієї чи тієї ситуації, з якою ви зіткнетеся в цей день, краще залишити при собі — люди, які опиняться в ній задіяними, можуть висловити вам своє невдоволення.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 3 червня для Скорпіонів

Поведінка людей, яких, як вам здавалося, ви знаєте краще, ніж самих себе, може здивувати і спантеличити вас — будьте готові до того, що вони зроблять щось таке, чого від них ви ніяк не очікуєте.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 3 червня для Стрільців

Не дозволяйте нікому сідати вам на голову і робити за кого б то не було його роботу — краще ставитися до вас ця людина все одно не стане, зате із задоволенням обговорить — і засудить — вас позаочі.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 3 червня для Козорогів

Не варто втручатися в чужі конфлікти, приймаючи сторону когось із тих, хто свариться: його опонентові це може настільки сильно не сподобатися, що ви ризикуєте серйозно і надовго стати для нього ворогом.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 3 червня для Водоліїв

Необхідно уникати конфліктів, до яких вас сьогодні буде підштовхувати зріє всередині агресія, їхній результат може виявитися непередбачуваним, та й на вашу власну психіку вони вплинуть не найкращим чином.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 3 червня для Риб

День несприятливий для вирішення ділових питань — в цьому сенсі все одно нічого не буде ладнатися, тому краще присвятити час рутинним справам: вони можуть здатися нудними, але без них не обійтися.

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