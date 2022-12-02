Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна зрушити гори

День, якому більше підійшов би статус буднього: енергія, яка в цей час переповнює людину, дає змогу зрушити гори.

Але якщо він все ж випав на вихідний, необхідно використовувати моральні й фізичні сили для повноцінного відпочинку – він дозволить підготуватися до нового робочого тижня на всі сто відсотків. Та оскільки нинішня місячна доба має безпосередній стосунок до родини та роду, бажано провести її з рідними та близькими вам людьми.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 грудня для Овнів

Хороший настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, дозволить не лише переробити багато домашніх справ, але й зайнятися спортом – причому максимально активними його видами: сил сьогодні вистачить на все.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 грудня для Тельців

Зірки рекомендують вам згадати про людину, яку ви, перебуваючи під впливом поганого настрою, образили, і знайти спосіб з нею помиритися – наприклад, визнавши свою помилку і вибачившись.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 грудня для Близнят

Облаштовуватися в новому будинку завжди непросто, але якщо ви вирішили змінити місце проживання, знайдіть спосіб полегшити собі це завдання – наприклад, спробуйте знайти задоволення у справах, які вас втомлюють.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 грудня для Раків

На сюрприз, який зробить вам кохана людина чи дитина, необхідно відреагувати з максимальною радістю, навіть якщо насправді ви мріяли про щось інше – не варто їх ображати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 грудня для Левів

День сприятливий для походів на природу: якщо дозволить погода, бажано виїхати за місто, ну, а у разі дощу чи снігу – хоча б прогулятися в найближчому парку: ви відчуєте неймовірний приплив сил.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 грудня для Дів

Намагайтеся хоча б у вихідні забути про вирішення професійних завдань і зайнятися тим, що приносить вам задоволення – наприклад, своїм хобі: гарний настрій буде вам забезпечений.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 грудня для Терезів

Хто б не звернувся до вас по пораду, не відмовляйте йому в цій дрібниці: річ у тім, що сьогодні ви можете порекомендувати що-небудь справді слушне, за що вам згодом будуть дякувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 грудня для Скорпіонів

Тим, хто давно мріяв змінити місце проживання, можна і потрібно розглядати ймовірні варіанти: звісно, оформити угоду ви сьогодні, найімовірніше, не зможете, але визначитися з вибором – цілком.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 грудня для Стрільців

Приділіть увагу своїй домівці, зайнявшись справами, які ви тривалий час відкладали на потім: переберіть речі, що зберігаються в шафах і на антресолях, викиньте або віддайте те, що вам не потрібно – день мине непомітно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 грудня для Козорогів

Для добрих справ вдалий будь-який час, але сьогодні вони обіцяють бути максимально ефективними, особливо якщо ви допоможете стороннім, які не зможуть нічим вам віддячити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 грудня для Водоліїв

Можна – і потрібно – планувати будь-які справи, пов'язані з ремонтом та будівництвом – наприклад, визначатися з проєктом, складати кошторис, вибирати матеріали та домовлятися з фахівцями.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 грудня для Риб

Поміркуйте над тим, чим ви можете порадувати своїх домашніх: може здаватися, що однієї вашої присутності вдома, де ви – через зайнятість – останнім часом буваєте рідко, цілком достатньо, але це не так.

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