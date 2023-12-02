Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно діяти активно та цілеспрямовано

День потужної позитивної енергетики, коли можна і потрібно діяти активно та цілеспрямовано.

Це також день, коли треба відмовитися від матеріальних благ на користь духовних. Свою точку зору на важливі життєві та світоглядні моменти необхідно відстоювати будь-що, а брехня – навіть задля порятунку – є категоричним табу.

Овен

Можна вирушати в будь-які поїздки – від відряджень до подорожей: обставини складатимуться напрочуд сприятливо, тож є сенс скористатися щасливим шансом.

Телець

Хочете вчинити правильно в будь-якій ситуації – чиніть справедливо: не давайте сильному образити слабкого, і зроблене вами добро неодмінно повернеться вам сторицею.

Близнята

На шляху до успіху, на який ви заслуговуєте за правом, стоїть ваша двоїстість – ви й самі не завжди знаєте, чого хочете, розриваючись між двома цілями одночасно: виберіть ту, що важливіша – і все влаштується.

Рак

День мине під знаком успішного спілкування на всіх рівнях, ймовірна також поява у вашому житті людини з минулого, з якою вас колись пов'язували романтичні стосунки.

Лев

Заняття цього дня повинні бути націлені на створення, навіть якщо йдеться про підготовку квартири до ремонту, в процесі якого необхідно обірвати старі шпалери та збити кахлі, що морально застаріли.

Діва

Сьогодні складуться вдалі обставини для того, щоб продемонструвати людям, думка яких вам дорога, свої таланти та здібності – це підвищить ваш авторитет серед друзів та близьких.

Терези

Досягти успіху – передусім у особистих питаннях – можна буде, лише за умови абсолютної чесності стосовно оточення: брехня – навіть незначна – відкине назад.

Скорпіон

День сприятливий для вирішення питання, яке останнім часом не покращує вам настрій: вам вдасться помиритися з людиною, з якою ви – значною мірою з власної вини – у сварці.

Стрілець

Плануючи свої дії на новий робочий тиждень, ретельно вибирайте пріоритетний напрям своїх дій – неправильний заведе вас не в той бік, а отже, доведеться все переробляти.

Козоріг

Яка б недуга сьогодні не дала про себе знати, уникайте самолікування: неконтрольоване приймання ліків, які ви, до того ж, самі собі призначили, виявиться значно небезпечнішим, ніж саме захворювання.

Водолій

Цього дня – і особливо на вечір – можна призначати зустрічі, романтичного характеру: вони не лише дозволять приємно провести час, а й принесуть приємні сюрпризи.

Риби

Людина, яка сьогодні з'явиться у вашому оточенні, згодом відіграє важливу роль у вашому житті, тому варто звернути на нового знайомого особливу увагу.

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