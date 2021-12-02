Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку: день поганого настрою та депресії

Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку: день поганого настрою та депресії

Тяжка енергетика для людей піддасть випробуванням негативом – поганим настроєм, депресією і, як наслідок, нездужаннями.

Сили можуть доходити до краю, а нервова система бути на межі, але це не означає, що не існує способів вийти з темної пастки цієї доби. Щоб послабити цей вплив, потрібно провести час у тиші та спокої – залишитися вдома та максимально скоротити спілкування з людьми, і тоді вже завтра все зміниться на краще.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 грудня для Овнів

Найкращим засобом від душевних ран, які нагадають про себе в цей час, стане спілкування з природою – навіть півдня, проведені в лісі чи біля річки, дозволять почуватися спокійними та відпочилими.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 грудня для Тельців

Не варто зловживати алкогольними напоями, навіть якщо для цього є привід: настрій винні пари, як водиться, піднімуть лише на якийсь час, а ось ймовірність після протверезіння знову впасти в депресію – велика.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 грудня для Близнят

Не варто відповідати агресією на агресію, навіть якщо комусь із оточення вдасться всерйоз зачепити вас за "живе" — виявіть витримку, і недоброзичливець обов'язково постраждає від власної злості.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 грудня для Раків

Небажано накопичувати образи, яких цього дня може бути достатньо — краще виплеснути негативні емоції, розбивши тарілку або як слід "побивши" подушку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 грудня для Левів

Головне під час сварки близьких людей – не приймати якусь одну сторону, це загрожує ще більшим поглибленням конфлікту. Краще поставитися до ситуації об'єктивно і помирити родичів, що ворогують.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 грудня для Дів

Щоб уникнути неприємностей, рекомендується виявити обережність: не прогулюватися в безлюдних місцях у темний час доби і не одягати "все найкраще одразу" – особливо це стосується ювелірних прикрас.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 грудня для Терезів

Необхідно увімкнути режим розумної економії: занадто великий ризик витратити велику суму грошей або купити дуже дорогу, але непотрібну вам річ.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 грудня для Скорпіонів

Позбутися поганого настрою – аж до депресії – допоможе фізичне навантаження: п'ятничний день ідеально підійде для генерального прибирання та наведення в будинку ідеальної чистоти та ладу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 грудня для Стрільців

Можливе загострення хронічних захворювань: уникнути або мінімізувати його можна буде, згадавши про рекомендації лікаря і почавши — нарешті! — їх дотримуватись.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 грудня для Козорогів

Бажано максимально обмежити спілкування з оточенням, навіть якщо йдеться про родичів: рівень агресивності в суспільстві буде настільки значним, що може надовго зіпсувати моральний клімат у сім'ї.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 грудня для Водоліїв

Цього дня необхідно відмовитися від будь-яких фінансових операцій – одна помилка у цифрах, зазначених у квитанції, і гроші підуть на чужий рахунок, повернути з якого їх виявиться більш ніж складно.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 грудня для Риб

Втома і занепад сил, які накриють вас із самого ранку, вже після обіду може трансформуватися у дратівливість і навіть агресію, тому, незважаючи на будній день, потрібно знайти час для відпочинку.

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