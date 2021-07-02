Гороскоп на 3 липня для всіх знаків зодіаку: день слабкості і апатії

Гороскоп на 3 липня для всіх знаків зодіаку: день слабкості і апатії

День, коли майже всі відчувають слабкість, апатію і небажання що-небудь робити: все — як в прямому, так і в переносному сенсі — падає з рук.

Місяць поступово зменшується і позбавляє людей енергії, яка необхідна для елементарних побутових дій, не кажучи вже про серйозні професійні звершення. Не варто змушувати себе працювати "через не хочу", краще зменшити оберти і дозволити собі відпочити — благо, на календарі субота.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 3 липня для Овнів

День невдалий для бізнесу і старту нових проєктів — необхідно зосередитися на дрібних побутових клопотах, а у вільний час погуляти на свіжому повітрі або погратися з дітьми.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 3 липня для Тельців

Не варто з'ясовувати стосунки з близькою людиною — розставити всі крапки над "і" все одно не вдасться, зате зруйнувати те, що будувалося роками, можна буде легко — небажано до цього доводити.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 3 липня для Близнят

День, коли потрібно уникати знайомств: нові люди, швидше за все, прагнуть увійти у ваше життя, щоб скористатися вашими зв'язками з корисливою метою — побудувати з ними довготривалі стосунки не вдасться.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 3 липня для Раків

Необхідно стежити не тільки за своїми словами і справами, а й за думками: несподівано для вас вони можуть матеріалізуватися, що може не потішити, а засмутити.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 3 липня для Левів

Небажано сьогодні мати справи з грошима — будь-які фінансові операції, за винятком найнеобхідніших покупок, загрожують серйозними втратами, тому краще перенести їх на інший час.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 3 липня для Дів

Сьогодні дуже важливо тримати під контролем свої слабкості і бажання: так, вирішивши з'їсти невеликий шматочок тортика, ви не зумієте зупинитися і дозволите собі набагато більше, про що згодом будете шкодувати.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 3 липня для Терезів

В чужих конфліктах слід ліпше обійняти позицію спостерігача: активна участь змусить вибрати одну зі сторін, що, своєю чергою, може призвести до серйозного конфлікту з другою стороною.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 3 липня для Скорпіонів

Не варто нікому давати поради, навіть якщо вас про них попросять: велика ймовірність неприємного розвитку подій: у людини, що дотрималась її, що щось піде не так, а винні опинитеся ви.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 3 липня для Стрільців

Спілкуючись зі знайомими — і особливо незнайомими — людьми необхідно стримувати емоції, які будуть вирувати всередині, інакше неприємностей не минути, а ще краще сьогодні взагалі ні з ким не розмовляти.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 3 липня для Козорогів

День, коли необхідно ретельно стежити за словами, а інакше сказані під впливом випадкової емоції, вони можуть призвести до серйозного конфлікту з близькою і дорогою людиною.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 3 липня для Водоліїв

Оскільки сьогодні ви можете відчути загальний занепад сил, обумовлений ослабленням імунітету, рекомендується відмовитися від штучних способів підняти настрій — передусім алкоголю.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 3 липня для Риб

Небажано бути занадто відвертими з малознайомими людьми — велика ймовірність виказати таємниці, якими ви не готові ділитися ні з ким, так що краще не відривати нікому душу.

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