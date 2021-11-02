Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку: день сварок та конфліктів

Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку: день сварок та конфліктів

День сварок та конфліктів, які, незважаючи на позитивну енергетику місячної доби, можуть виникати буквально на рівному місці.

Необхідно перебувати в гармонії з навколишнім світом, чому сприятиме стан внутрішнього комфорту та спокою. Символом дня є дзеркало: все, що станеться в цей час, стане відображенням попереднього життя та вчинених у цей час вчинків, тому бажано заздалегідь подбати про те, щоб вони були позитивними.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 листопада для Овнів

Не варто витрачати на дрібниці отримані сьогодні гроші: зірки наполегливо рекомендують вам придбати те, про що ви давно мріяли, навіть якщо доведеться витратити весь прибуток плюс заощадження.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 листопада для Тельців

Не варто грубити оточенню, навіть якщо здаватиметься, що вони цього заслужили: наслідки такої лінії поведінки можуть виявитися не тільки непередбачуваними, а й, м'яко кажучи, неприємними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 листопада для Близнят

Запорукою професійного – насамперед кар'єрного – успіху стане вміння грамотно презентувати себе в очах начальства: необхідно не лише показати здібності, а й довести свою незамінність.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 листопада для Раків

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій: можна купувати та – особливо – продавати, а також робити інвестиції, відкривати банківські рахунки та депозити – всі вони будуть приречені на успіх.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 листопада для Лева

Бажано якщо і не весь день, то хоча б його частину присвятити своїм родичам, особливо тим, кого ви з об'єктивних чи суб'єктивних причин давно не бачили.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 листопада для Дів

Успішними будуть будь-які справи, але найперспективнішими виявляться ті, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомості: саме сьогодні вдасться з вигодою придбати будинок чи квартиру своєї мрії.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 листопада для Терезів

Успіх у бізнесі зірки обіцяють лише тим, хто скрупульозно вивчатиме документи, які необхідно підписати, інакше через дрібну, але прикру помилку можна більше втратити, ніж придбати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 листопада для Скорпіонів

Боротися з негативними думками та емоціями найкраще за допомогою активних дій – як на роботі, так і вдома: не можна залишати вільний час для роздумів.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 листопада для Стрільців

Найважливіше у цей день – усвідомити, що у вас є надійний тил у вигляді батьківської сім'ї чи близької людини – з такою підтримкою посильною для вас виявиться будь-яка, навіть дуже складна справа.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 листопада для Козорогів

День рекомендується присвятити роботі, а вечір – друзям, особливо тим, кого ви давно не бачили: поспілкувавшись з ними, ви відчуєте потужний приплив позитивної енергії.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 листопада для Водоліїв

Конфлікти з оточенням не найкраще позначаться на настрої і, як наслідок, працездатності, тому варто уникати їх усіма можливими способами.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 листопада для Риб

Необхідно максимально дистанціюватися від негативу, особливо якщо він не стосуватиметься особисто вас: новини на телебаченні і в Інтернеті, а заразом і плітки краще виключити з життя хоча б на один день.

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