Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку: день сприятливий для відновлення справедливості

День позитивної енергетики, коли активними та діяльними стають навіть ледачі та бездіяльні люди.

Можна – і треба! – займатися справами, які потребують завзятості та рішучості. Час також сприятливий для відновлення справедливості: якщо когось незаслужено образили, необхідно за нього заступитися, тоді й захиснику в такому разі обов'язково прийдуть на допомогу

Овен

День сприятливий для ділових переговорів: партнери дослухаються до ваших аргументів, вважаючи їх переконливими, і схвалять ваш план дій, а, можливо, і допоможуть вам досягти поставленої мети.

Телець

Наскільки важливими і серйозними не були б справи, якими ви займаєтеся, пам'ятайте, що почуття гумору ніколи не буває зайвим – навпаки, воно допомагає легко давати раду зі складними завданнями.

Близнята

Небажано розпорошувати сили на безліч дрібних справ, краще зосередитися на одній, але великій і важливій, а решту перенести на інший день, а, можливо, і тиждень.

Рак

Брехня у взаєминах з оточенням небажана завжди, але сьогодні – особливо: ваше ошуканство буде майже одразу ж виявлене, а ви, зовсім не бажаючи, потрапите в неприємне і дражливе становище.

Лев

Найкращий спосіб зробити роботу максимально якісно – думати не про кінцевий результат, а про сам процес: це дозволить знизити важливість своїх дій, а значить максимально оптимізувати процес.

Діва

Досягти серйозної професійної мети зможуть лише ті, хто вміє працювати у команді: як відомо, сам у полі не воїн, тож треба збирати свою команду та делегувати повноваження колегам.

Терези

Сьогодні ви – через властиві вам дипломатичні якості – зможете порозумітися з будь-яким, навіть найнезговірливішим співрозмовником, до того ж, це особливо важливо в особистих, а не професійних взаєминах.

Скорпіон

День, незважаючи на фінал тижня, сприятливий для початку складних справ, які можуть здатися вам непідйомними: пам'ятайте, що навіть найдовша дорога починається з першого – найчастіше невеликого – кроку.

Стрілець

Необхідно згадати про те, що свої здібності не можна приховувати від навколишніх людей і світу загалом, і виявити якості, які дані вам батьками та природою: результати по-доброму здивують усіх.

Козоріг

Підробіток, який вам можуть запропонувати цього дня, з великою ймовірністю виявиться дуже вигідним як у матеріальному, так і в кар'єрному плані – можливо, згодом він стане новим місцем роботи.

Водолій

Не варто ні з ким ділитися своїми професійними – і, особливо, особистими – планами: таке явище як пристріт поки що ніхто не скасовував, тож – поки вони не здійснені – тримайте язик за зубами.

Риби

День сприятливий для спілкування з близькими людьми – насамперед, це стосується дітей та літніх родичів, але решту теж не слід залишати поза увагою – вони його потребують.

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