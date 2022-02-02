Гороскоп на 3 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитись від самокритики

Гороскоп на 3 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитись від самокритики

День негативної – не активної, а пасивної – енергетики, яку ми направимо проти себе.

Самокритика, до якої будуть схильні навіть найвпевненіші в собі люди, користі, на жаль, не принесе, тому важливо відмовитися від неї. Результати, яких вдасться досягти в роботі, не стануть манною небесною — щоб їх досягти, доведеться засукати рукави і як слід попрацювати, але воно того варте.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 лютого для Овнів

Можна ставати до реалізації нових проєктів – обставини для роботи над ними складуться найкращим чином, який дозволить швидко, хоч і не без зусиль, досягти потрібної мети.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 лютого для Тельців

Надіслану енергію треба перетворити з негативної на позитивну, тоді вам обов'язково вдасться встигнути багато, та й результат праці безсумнівно потішить.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 лютого для Близнят

Емоційні перепади, що супроводжують вас цього дня, будуть нагадувати гойдалки, які то підносять на вершину блаженства, то кидають у прірву відчаю – не варто приймати їх близько до серця.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 лютого для Раків

Якщо ви давно збиралися поговорити з начальником про підвищення заробітної плати, ваш час настав – сьогодні він не тільки охоче вислухає, а й охоче задовольнить ваше прохання.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 лютого для Левів

Сьогодні складуться сприятливі обставини для того, щоб відмовитись від шкідливих звичок – насамперед куріння: цигарки замість задоволення стануть причиною огиди.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 лютого дя Дів

Погане самопочуття, можливе цього дня, пов'язане не з проблемами зі здоров'ям, а з елементарною втомою, тому за перших симптомів необхідно на якийсь час відкласти роботу і відпочити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 лютого для Терезів

Спілкуючись з токсичними людьми, від розмови з якими ніяк не можна відмовитися, намагайтеся зберігати спокій і душевну рівновагу – він розлютує співрозмовника і він згорне спілкування.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 лютого для Скорпіонів

Закиди, які доведеться вислухати від близьких цього дня, здебільшого виявляться справедливими, тому варто взяти до уваги, щоб згодом добре все обміркувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 лютого для Стрільців

Невдоволення своїми професійними досягненнями та апатія, які ви можете відчути цього дня, – явище тимчасове, тому необхідно просто перечекати, і все зміниться на краще.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 лютого для Козорогів

Сьогоднішній день – не найкращий час для романтичного побачення: розбіжність точок зору може призвести до швидкої сварки та стати причиною довготривалої.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 лютого для Водоліїв

Енергія вируватиме від самого ранку, однак використовувати її безконтрольно не варто: тільки направивши на роботу над особливо важливими проєктами, можна буде сказати, що вам вдалося її "приборкати", не наробивши найрізноманітніших справ.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 лютого для Риб

Запорука успіху цього дня – ретельно складений план, від якого не рекомендується відступати ні на крок, – так вдасться впоратися з усіма наміченими на цей час справами і майже не втомитися.

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