Гороскоп на 3 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно виявити силу волі

День, коли кожному з нас необхідно виявити силу волі – вона допоможе впоратися з потужними потоками негативу, якими він загрожує.
Необхідно демонструвати спокій і душевну рівновагу, а також не реагувати на зовнішні подразники, яких не бракуватиме. Важливо також займатися тим, що сприятливо діє на настрій і допомагає з оптимізмом дивитися на навколишній світ і події, які відбуваються в ньому.
Овен
Не варто давати волю інстинктам, які можуть нагадати про себе цього дня: так, якщо з'явиться бажання з'їсти що-небудь надто калорійне, варто виявити силу волі і відмовитися від спокуси.
Телець
Під впливом емоцій ви можете наговорити те, про що згодом, напевно, пошкодуєте, тому необхідно тримати під суворим контролем кожне своє слово.
Близнята
Зірки рекомендують уникати спілкування з людьми, які здатні на спалахи роздратування та агресії, особливо якщо вони будуть під впливом алкоголю – невідомо, чого від них можна очікувати.
Рак
Конфлікту, який можливий у взаєминах із близькою людиною, можна уникнути, якщо максимально скоротити спілкування з нею: звісно, для цього потрібен слушний привід – спробуйте його вигадати.
Лев
Намагайтеся не звертати уваги на висловлювання недоброзичливців: вони спробують викликати у вас негативні емоції, тому найкращим засобом боротьби з ними виявиться ваша байдужість.
Діва
До пропозиції отримати щось, нічого не зробивши натомість, треба ставитися з максимальною обережністю: бажано згадати про те, куди зазвичай кладуть безкоштовний сир.
Терези
Якщо не хочете залишитися винними в конфлікті, до якого ви не маєте жодного стосунку, не втручайтеся в чужі суперечки: повірте, ворожі сторони чудово розберуться і без вас.
Скорпіон
Намагаючись допомогти комусь зі свого оточення, ви, власне, звалите всі їхні проблеми на себе, внаслідок чого на вирішення власних справ у вас не залишиться ні часу, ні сил.
Стрілець
Будь-яку критику сьогодні бажано залишати поза увагою: конструктивних пропозицій від тих, хто вирішить зробити вам зауваження, ви однаково не дочекаєтеся, а знижувати самооцінку нема сенсу.
Козоріг
Велика ймовірність харчових отруєнь, тому важливо стежити за якістю та – особливо – свіжістю продуктів, які вживаються в їжу, не допускаючи навіть незначного їх прострочення.
Водолій
Поганий настрій, який може "накрити" вас цього дня, негативно позначиться на подіях в особистому житті: сварка з близькою людиною, яка виникне на порожньому місці, може затягтися надовго.
Риби
Сьогодні вашої допомоги потребуватимуть друзі, яким обов'язково треба її надати, тоді й вони – в разі потреби – не залишать вас без своєї підтримки та участі.
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