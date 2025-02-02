Гороскоп на 3 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли загостриться інтуїція

Необхідно віддати перевагу інтелектуальній діяльності, яка сьогодні буде на підйомі, перед фізичною працею.

Взаємини між людьми – спокійні та врівноважені, без злості й агресії, чим потрібно скористатися для вирішення серйозних проблем у стосунках. Загострена інтуїція дозволить знайти правильну відповідь на будь-яке життєве – і професійне – питання, а також передбачити майбутні події у своєму та чужому житті. Не варто ставитися до цієї здібності як до мракобісся, оскільки вона – не більше, ніж гра підсвідомості, яка все помічає й аналізує.

Овен

Від роботи над новими – навіть дуже важливими – проєктами сьогодні потрібно відмовитися, натомість рекомендується повернутися до справ, відкладених до довгої скриньки: зараз складуться сприятливі умови для їх втілення у життя.

Телець

Вирішивши чогось домогтися від близької людини, не перегніть палицю: сила вашої дії, згідно з третім законом Ньютона, може дорівнювати силі протидії, що дасть вам протилежний результат.

Близнята

Будьте уважні до людей, які сьогодні увійдуть до вашого ближнього кола: висока ймовірність того, що хтось із них виявиться вашим "близнюком": ваша схожість зробить вас друзями на все подальше життя.

Рак

Фірма, яка конкурує з тією, де ви працюєте, може спробувати переманити вас до себе: добре подумайте, перш ніж проміняти шило на мило, до того ж важливо пам'ятати, що перебіжчиків ніде не люблять.

Лев

Розділіть день на дві частини: першу його половину бажано присвятити роботі – вдасться вирішити всі професійні питання швидко і без труднощів, а другу – відпочинку, найкраще – зустрічі з друзями.

Діва

Не варто – навіть у запалі – бажати зла комусь із близьких: можливо, ваше емоційне послання і досягне мети, але – паралельно – воно може розірвати й вашу енергетичну оболонку, а це серйозно послабить вас.

Терези

Поради людей навколо, якщо вони вирішать вам їх дати, можна вислуховувати, але дотримуватися їм зовсім не обов'язково – найкращим порадником цього дня має стати власна інтуїція.

Скорпіон

Успіх, який супроводжувати вас у цей час як у професійному, так і в особистому житті, в жодному разі не можна втратити, такі щасливі в усіх розуміннннях моменти трапляються вкрай рідко.

Стрілець

Незважаючи на початок робочого тижня, сьогоднішній день бажано присвятити відпочинку: накопичену втому зірки рекомендують "зняти" … неробством: чим менше активності ви сьогодні виявлятимете, тим краще для вас.

Козоріг

Успішними обіцяють бути будь-які фінансові операції – можна підписувати важливі договори та укладати серйозні угоди: не можна втрачати щасливу можливість добре заробити.

Водолій

День сприятливий для початку роботи над новим перспективним проєктом, який ви тривалий час відкладали на потім: сьогодні для роботи складуться максимально вдалі обставини.

Риби

Важливу порада, яка допоможе вам зорієнтуватися в життєвій – непростій – ситуації, що склалася, ви отримаєте від випадкового знайомого, який висловить її безвідносно до вас – просто принагідно.

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