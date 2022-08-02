Гороскоп на 3 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо приплив сил

Енергію, нестачі якої цього дня не буде, необхідно використовувати економно та з розумом.

Відчувши приплив сил, людина може вирішити, що їй до снаги будь-яке завдання, а це прямий шлях до перевитрати ресурсів – як моральних, так і фізичних. Навіть невелика зроблена сьогодні справа додасть важливий "плюсик" у карму, тоді як поганий вчинок одразу повернеться бумерангом. Можна – і потрібно – вирішувати питання з безпосереднім керівництвом: воно буде налаштоване прихильно та відповість згодою на будь-які пропозиції.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 серпня для Овнів

Пам'ятайте, що будь-яке слово сьогодні має матеріальну силу, тому будь-які висловлювання – особливо побажання – необхідно ретельно обмірковувати, щоб згодом про них не пошкодувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 серпня для Тельців

Відпочинок, якому зірки рекомендують присвятити пообідній час, має бути активним: це дозволить вам виплеснути негативну енергетику, залишивши для сім'ї та роботи лише позитивну.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 серпня для Близнята

Вам сьогодні – втім, як і завжди – необхідно стежити за тим, що кажеш: інакше можна пробовкатися, зробивши свою таємницю особистого характеру надбанням широкого загалу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 серпня для Раків

Охочих зробити вам зауваження сьогодні не бракуватиме, але звертати увагу треба лише на тих, хто відчуває стосовно вас позитивні емоції, слова інших пропускайте повз вуха.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 серпня для Левів

Вдалим виявляться будь-які дії, спрямовані на пошуки нової роботи: можна переглядати сайти з вакансіями, розсилати резюме та проходити співбесіди – як результат, вам вдасться знайти саме те, що потрібно.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 серпня для Дів

Будь-яку мету, яку ви сьогодні поставите перед собою, вдасться досягти легко і без зусиль, тому дуже важливо обрати її правильно, щоб згодом не отримати щось непотрібне.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 серпня для Терезів

Сьогодні ви – завдяки красномовству, яким вас обдарували зірки – зможете переконати будь-кого, тож не варто витрачати таку рідкісну здатність на дрібні, незначні цілі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 серпня для Скорпіонів

Час і енергію, які вищі сили відпустять вам сьогодні, не можна витрачати на дрібниці: обирайте лише справді важливі й важкодосяжні цілі – їх вдасться підкорити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 серпня для Стрільців

Сьогодні – втім, як і завжди – людям навколо треба казати лише правду, навіть якщо вона виявиться для них неприємною: вони зрозуміють, що на життєві обставини треба дивитися об'єктивно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 серпня для Козорогів

Сьогодні можна вирушати в похід до кабінетів керівників і чиновників: зірки на небі стануть таким чином, що всі вони будуть налаштовані стосовно вас дуже дружньо.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 серпня для Водоліїв

Звертайте увагу на нові ідеї, про які розповідатимуть вам ваші колеги: цілком можливо, серед них трапиться дуже перспективна, особливо якщо ви доведете її до досконалості.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 серпня для Риб

Сьогодні вам можна писати доповіді, презентувати нові проєкти та звітувати про свою роботу перед керівництвом: будь-який з цих видів діяльності виявиться напрочуд успішним.

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