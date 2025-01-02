Гороскоп на 3 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли позитив і негатив будуть у рівновазі

Неоднозначний день, коли позитив і негатив, існуючи поряд, врівноважують один одного.

Незважаючи на нерівне емоційне тло, час буде сприятливим для початку роботи над новими проєктами. Єдине, що може перешкодити плідній діяльності – це низька самооцінка, викликана невдоволенням – як собою, так і своїми життєвими досягненнями – сьогодні ми схильні їх применшувати. Цього дня також нагадають про себе зусилля, докладені місяць, а то й два тому, які, як заведено було вважати, витрачені даремно.

Овен

Відповідь на важливе життєве питання може наснитися – у буквальному значенні цього слова: важливо не забути зміст сну, а, прокинувшись, ретельно проаналізувати та обміркувати побачене.

Телець

Намагайтеся – незважаючи ні на що – утримати негативне ставлення до одного з друзів або знайомих у рамках розумного: конфлікт, що стався цього дня, може мати серйозні наслідки.

Близнята

До старого знайомого, який з'явиться у вашому житті після тривалої перерви, необхідно поставитися з максимальною обережністю: він може переслідувати стосовно вас корисливу мету.

Рак

Неприємні натяки, які можуть робити щодо вас недоброзичливці, зірки рекомендують пропускати повз вуха – не варто давати цим людям можливість втягнути вас у сварку.

Лев

Сьогодні складуться сприятливі обставини для того, щоб відмовитися від шкідливих звичок – насамперед куріння: цигарки замість задоволення несподівано почнуть викликати огиду.

Діва

Погане самопочуття, можливе цього дня, пов'язане не з проблемами зі здоров'ям, а з елементарною втомою, тому за перших його симптомів необхідно на якийсь час відкласти роботу та відпочити.

Терези

Спілкуючись з токсичними людьми, від розмови з якими ніяк не можна відмовитися, намагайтеся зберігати спокій і душевну рівновагу – це виведе співрозмовника з себе і він закінчить розмову.

Скорпіон

Закиди, які доведеться вислухати від близьких цього дня, здебільшого виявляться справедливими, тому варто взяти їх до уваги, щоб згодом добре все обміркувати.

Стрілець

Невдоволення своїми професійними досягненнями, яке ви можете відчути цього дня,– явище тимчасове, тому необхідно просто перечекати – і все зміниться на краще.

Козоріг

Менше говорити і більше слухати потрібно завжди, але сьогодні – особливо: так ви зможете розібратися в хитросплетіннях взаємин людей навколо і зробити з фактів, які стали вам відомі, важливі висновки.

Водолій

Тим, хто давно збирався поговорити з начальством на важливу тему – наприклад, визначити цілі та стратегію своєї діяльності на найближчий час – варто скористатися сприятливим періодом.

Риби

День, коли категорично необхідно знайти собі заняття, навіть якщо потреби в роботі немає: воно відверне вас від сумних думок, які – з великою ймовірністю – "накриють" вас від самого ранку.

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