Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно уникати конфліктів

Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно уникати конфліктів

Непростий і напружений день, протягом якого конфлікти будуть виникати буквально на рівному місці.

Якщо брати участь хоча б в деяких із них, можна втратити енергію, призначену для суто мирної мети — професійних завдань і домашніх турбот. Перш ніж встрявати в з'ясування стосунків із ким-небудь, подумайте, чи варте воно того.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 вересня для Овнів

Ухвалення важливих рішень варто відкласти на кілька днів — сьогодні ж велика ймовірність того, що ви необ'єктивно оціните обставини і в результаті дійдете помилкового висновку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 вересня для Тельців

Цього дня зірки категорично не рекомендують вам на самоті ходити безлюдними вулицями і провулками в темний час доби — пам'ятайте про те, що береженого бог береже, і не ризикуйте даремно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 вересня для Близнят

День виявиться вдалим тільки за наявності докладного плану, який потрібно скласти зранку і дотримуватися його весь день, а інакше будете хапатися то за одне, то за інше, і всі ваші справи підуть шкереберть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 вересня для Раків

Особливої обережності зажадають контакти з колегами: не варто ділитися з ними своїми планами, в іншому разі в один прекрасний день ризикуєте дізнатися, що вашу ідею втілила у життя інша людина.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 вересня для Левів

Зірки рекомендують вам ретельно стежити за своїми висловлюваннями — необережне слово може завдати вашому співрозмовнику серйозну моральну травму, чого він вам не пробачить.

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Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 вересня для Дів

Ділові зустрічі — якщо, звичайно, є така можливість — потрібно перенести: в цей день вам важко буде знайти спільну мову з іншими людьми, а це може призвести до непорозумінь.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 вересня для Терезів

День, коли не варто впадати в крайнощі, — з одного боку, з іншого — не можна ледарювати: потрібно вести звичайний — неквапливий, але результативний — спосіб життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 вересня для Скорпіонів

Енергії у вас сьогодні буде більш ніж достатньо, але необхідно розпоряджатися нею розумно: найкраще заздалегідь скласти детальний план і скрупульозно його дотримуватися, тоді і результативність виявиться завидною.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 вересня для Стрільців

Як на роботі, так і вдома не варто хапатися за всі справи одразу — оскільки прислів'я про двох зайців поки ще ніхто не скасовував, ви ризикуєте нічого не встигнути, а згодом станете шкодувати про те, що день минув даремно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 вересня для Козорогів

У взаєминах із близькою людиною важливо якомога менше говорити, в іншому разі є ризик сказати зайве: в результаті у закоханих справа може дійти до розриву, а у сімейних пар — до розлучення.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 вересня для Водоліїв

Спокусі купити що-небудь в цей день необхідно опиратися щосили: нове придбання — з великою часткою ймовірності — або виявиться бракованим, або дуже швидко припинить подобатися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 вересня для Риб

Порозумітися з діловими партнерами не вдасться, тому переговори з ними краще перенести на інший день — сьогодні будь-які розмови виявляться порожніми, а час — витраченим дарма.

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