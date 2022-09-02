Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли страхи та тривоги треба гнати геть

Страхи, тривоги та погані думки, які можуть долати цього дня, необхідно рішуче гнати геть.

У більшості випадків вони виявляться породженням положення Місяця разом із тяжким настроєм і не матимуть до реальності жодного стосунку. Полегшити душу можна, зменшивши кількість зла у своєму повсякденному житті, покаявшись і визнавши помилки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 вересня для Овнів

Потужний позитивний результат дасть очищення організму: заняття йогою, детокс-продукти та фіточаї дозволять почуватися набагато краще – як на фізичному, так і на ментальному рівні.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 вересня для Тельців

Не уподібнюйтеся слону в посудній крамничці, який через свою вайлуватість трощить все навколо – насамперед стосунки з близькими людьми, які можуть уже й не відновитися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 вересня для Близнят

Дратівливість, яку ви відчуватимете цього дня, – явище тимчасове, обумовлене становищем зірок і планет, тому її потрібно просто перетерпіти – вже завтра вам стане легше.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 вересня для Раків

День, коли потрібно сидіти тихо, не роблячи жодних дій і — за можливості — відмовившись від спілкування: звернувши на себе увагу Всесвіту, ризикуєте накликати на свою голову неприємності.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 вересня для Левів

Не варто брати на себе занадто багато, намагаючись виконати як свою, так і чужу роботу: подяки за працю ви однаково не дочекаєтесь, а перевтомитися можете цілком.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 вересня для Дів

Внутрішня тривожність, яку ви відчуватимете від самого ранку, підштовхне вас до того, щоб зірвати зло на тих, хто перебуває поряд: тим, хто це зробить, згодом буде соромно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 вересня для Терезів

Не втручайтеся в чужу сварку, навіть якщо обидві її сторони проситимуть вас про це – рефері з вас сьогодні ніякий, тому ви легко можете нажити собі ворогів в особі всіх фігурантів скандалу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 вересня для Скорпіонів

Найкращий спосіб впоратися з агресією – до того ж як своєю, так і чужою – завантажити себе роботою з головою – щоб не було й хвилини, яку можна було б присвятити з'ясуванню стосунків.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 вересня для Стрільців

Головне цього дня – діяти попри все: щоб друзі чи близькі не відволікали вас порожніми розмовами, вжите заходів – зачиніться в кімнаті та відключіть телефон та чати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 вересня для Козорогів

Найдієвіший спосіб відволіктися від поганих думок – домашня робота: миття підлог, вікон та дзеркал, навіть якщо вони у вас ідеально чисті, найсприятливішим чином позначиться на настрої.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 вересня для Водоліїв

На вас чекають найнепередбачуваніші події, до яких неможливо підготуватися: єдиний вихід із ситуації – не нервувати заздалегідь і вирішувати проблеми в міру їх виникнення.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 вересня для Риб

Розбираючи події, що передували нинішній ситуації, і свою роль у них, не переборщіть із самокритикою – користі від того, що ви візьмете всю провину на себе, точно не буде, а ось шкоди – величезна кількість.

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