Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку: день позитивної енергетики

День не дуже сильної, але все ж таки позитивної енергетики, що після вчорашньої – напруженої – доби дуже важливо.

День не дуже сильної, але все ж таки позитивної енергетики, що після вчорашньої – напруженої – доби дуже важливо.

Можна складати плани на найближче майбутнє – вони будуть максимально реальними і легко реалізуються, і загадувати бажання – вони обов'язково збудуться. Однак у стані ейфорії, яка може відвідати в цей час, необхідно бути обережними, інакше є ризик стати жертвою шахраїв і просто непорядних людей.

Овен

Не варто брати на себе професійне навантаження, на яке може не вистачити душевних та фізичних сил, – їх необхідно розподіляти обережно та раціонально.

Телець

Важливо пам'ятати про те, що свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої, і, відповідно, не зазіхати на чужу територію – як у прямому, так і переносному значенні.

Близнята

Вибираючи справи, які ви запланували на цей день, потрібно дослухатися до свого внутрішнього голосу: він підкаже, що можна включити до плану, а що – бажано на якийсь час відкласти.

Рак

У жодному разі не можна допускати поганих думок – вони не тільки зіпсують настрій, а й можуть – найнесподіванішим і наймістичнішим чином – матеріалізуватися в найближчому майбутньому.

Лев

Найкращим відпочинком, якому рекомендується присвятити день, буде зміна роду діяльності: наприклад, тим, хто займається розумовою роботою, потрібно змінити її на фізичну, і навпаки.

Діва

Сьогодні не можна критикувати себе за те, що зроблено, і особливо за те, що не зроблено: інших результатів – окрім заниженої самооцінки та, як наслідок, поганого настрою – така поведінка не дасть.

Терези

Від негативу, який може стати причиною конфліктів з оточенням – як близькими, так і незнайомими людьми, – можна позбутися, згадавши улюблене заняття – в'язання, вишивку чи живопис.

Скорпіон

Негативну енергію, яка буде переповнювати вас у цей час, зірки рекомендують направити в мирне русло – на вирішення професійних завдань, домашній клопіт і роботу в саду та городі.

Стрілець

Оперативно та успішно виконавши свою робочу норму у першій половині дня, другу можна буде витратити на релакс – з'їздити на пляж, почитати, послухати класичну музику, подивитися новий серіал.

Козоріг

Поява людини з минулого, з якою ви давно не спілкувалися, змусить вас задуматися про причини та наслідки розриву з нею: можливо, ви визнаєте свою помилку і захочете розпочати ваші стосунки спочатку.

Водолій

Втомившись терпіти від когось з оточення нескінченні шпильки та злісні висловлювання на свою адресу, ви цілком можете позбавити його права голосу, вивівши за коло спілкування і зітхнувши з полегшенням.

Риби

Можна підписувати лише ті договори, над складанням яких ви працювали особисто: документи, які оформлював хтось інший, краще навіть не розглядати – можна пропуститися прикрої помилки.

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