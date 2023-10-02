Гороскоп на 3 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли на кожному кроці може чекати обман

День, коли обман і підступ можуть чекати на людину на кожному кроці – причому очікувати їх можна як від ворогів, так і від друзів.
Негативно впливати на нас можуть навіть найближчі, найкоханіші і з усіх боків позитивні люди. Їхньої провини в цьому немає – таким чином цього дня діють місячні енергії. Боятися їх не варто, а ось виявити розумну обережність не лише можна, а й потрібно: спілкування з людьми навкого треба скоротити до мінімуму, а стіни своєї домівки залишати лише в разі потреби.
Овен
Велика ймовірність того, що близька людина захоче зачепити вас за живе, сказавши щось неприємне: поставтеся до її поведінки з розумінням – вона й сама не радітиме тому, що – під впливом Місяця – так поводиться.
Телець
День, коли особливо важливо тримати емоції під контролем: втративши самовладання, важко буде "повернутися" назад, а результатом може стати сварка з найкращим другом, чого ви собі згодом не пробачите.
Близнята
З'ясування стосунків із близькою людиною краще перенести на інший день – сьогодні вам навряд чи вдасться довести свою правоту, а отже, сварка, вихід з якої виявиться складним, вам забезпечена.
Рак
Вільний час зірки рекомендують вам витратити на наведення ладу в будинку – так ви не лише наведете блиск, а й покращите енергетику свого житла, особливо якщо позбудетеся речей, якими давно не користуєтеся.
Лев
Отримавши пропозицію добре заробити, нічого для цього не роблячи, треба гарно поміркувати, перш ніж давати згоду – надто велика ймовірність втратити, а не придбати, що вас навряд чи потішить.
Діва
Необхідно відмовитися від будь-яких – навіть найнезначніших – фінансових операцій: велика ймовірність помилки, яка замість очікуваного прибутку призведе до прикрих втрат.
Терези
Самокритика сьогодні виявиться не лише марною, а й відверто шкідливою, оскільки завдасть серйозного удару по самооцінці, тому якщо ви хочете досягти чогось у професії або в особистому житті, відмовтеся від неї.
Скорпіон
Уникайте спілкування з токсичними людьми: намагаючись підживитися вашою енергією, вони можуть спровокувати вас на негарні дії, яких ви згодом соромитиметеся.
Стрілець
Не варто ні з ким ділитися своїми планами – особливо це стосується професійної сфери, якщо, звісно, ви не хочете, щоб вони використовували ваші ідеї для кар'єрного зростання.
Козоріг
Від ухвалення важливих життєвих рішень сьогодні краще відмовитися: ви можете неправильно прорахувати результати, до яких призведуть ваші дії, а отже, припуститеся серйозної – і прикрої – помилки.
Водолій
Рекомендується відмовитися від спілкування з людьми з минулого – крім негативу, якого ви намагалися позбутися, розірвавши з ними стосунки, воно нічого більше не принесе.
Риби
Важливо приділити увагу літнім родичам, про існування яких ви останнім часом начебто забули, а вони зараз особливо потребують спілкування з вами.
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