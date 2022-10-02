Гороскоп на 3 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли велике значення мають сни

День сприятливий для активних дій, вкладених у перетворення – як навколишнього простору взагалі, так і свого життя – зокрема.

Братися можна тільки за ті справи та проєкти, які можуть принести хоча б невелику користь, від шкідливих ідей сьогодні – втім, як і завжди, – необхідно відмовитися, до добра вони не доведуть. Велике значення мають сни — у них буде підказка про те, чим людині необхідно зайнятися насамперед.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 жовтня для Овнів

Необхідно звертати увагу на знаки, які в цей час надсилатиме вам підсвідомість – вони можуть набути найнесподіванішої форми, але ця порада виявиться для вас дуже доречною.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 жовтня для Тельців

Скільки б часу не минуло від того часу, як ви образили близьку вам людину, перепросити її ніколи не пізно, тим більше що сьогодні вона охоче піде вам назустріч і помириться з вами.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 жовтня для Близнят

Зустріч із людиною з минулого дозволить вам згадати про важливі моменти з вашого життя, які наштовхнуть вас на думку про те, як вирішити проблему, яка існує в ньому зараз.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 жовтня для Раків

Фінансова пропозиція, яку ви можете отримати сьогодні, виявиться надзвичайно вигідною, тому не варто відмовлятися від неї, не роздумуючи: якщо ви дасте собі час на роздуми, рішення буде позитивним.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 жовтня для Левів

Зірки радять вам сьогодні бути добрішими до людей: увійшовши в становище іншої людини, ви зрозумієте, чому він діялв так, а не інакше, і усвідомите, що сваритися і ображатися не варто.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 жовтня для Дів

Не варто звертати уваги на непорозуміння у взаєминах із близькою людиною: конфлікти бувають у всіх, але справа не в них, а в тому, чи вміють – і чи хочуть – партнери знаходити шляхи до примирення.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 жовтня для Терезів

День сприятливий для життєвих змін, особливо якщо ви давно роздумували над їхньою необхідністю: сьогодні можна і потрібно робити перший і найважливіший крок на цьому шляху.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 жовтня для Скорпіонів

Врегулювати непорозуміння, що виникли у взаєминах із близькою людиною, можна лише за умови щирості та чесності – бажаючи щось приховати, ви тільки заженете конфлікт углиб.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 жовтня для Стрільців

Вирішуючи важливе професійне завдання, згадайте про людей, які колись уже допомагали вам досягти поставленої мети – поза всяким сумнівом вони й сьогодні прийдуть до вас на допомогу за першим покликом.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 жовтня для Козорогів

Оскільки ви не дуже любите великі та галасливі компанії, вам не складе особливої складності провести деяку кількість часу на самоті – зрозуміло, займаючись улюбленою роботою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 жовтня для Водоліїв

Не варто ігнорувати людину, яка захоче перепросити за завдану раніше образу: якою б сильною вона не була, дайте їй шанс розкаятися, а себе звільніть від моральної тяжкості, що пов'язана з нею.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 жовтня для Риб

Спілкуючись із людьми – як близькими, так і не дуже – намагайтеся бути максимально етичними та дипломатичними, намагайтеся обминати гострі кути, яких не уникнути у серйозній розмові.

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