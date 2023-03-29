Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно розпочинати нові проєкти

День сприятливий для започаткування нових проєктів – пощастить тим, хто не побоїться взятися навіть за найскладнішу справу.
Пріоритетними в цьому переліку є будь-які земні справи – у прямому розумінні цього слова: можна розпочинати будівництво заміських будинків і дач, ремонт, прибирання в квартирі та на заміській ділянці, висаджування розсади й рослин у відкритий ґрунт – якщо, звісно, дозволить погода. Не варто забувати і про навколишніх людей – особливо тих, хто потребує допомоги: подяка від Всесвіту не змусить на себе довго чекати.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 30 березня для Овнів
Хороший настрій, що супроводжує вас від самого ранку, вже до обіду може почати згасати – спробуйте утримати його будь-якими доступними вам способами, не дозволяйте людям та обставинам зіпсувати його.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 30 березня для Тельців
Дар красномовства й переконливості, яким нагородять вас сьогодні зірки, дозволить схилити на свій бік будь-якого – навіть найупертішого та найнезговірливішого – співрозмовника, тож скористайтеся ним.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 30 березня для Близнят
Велика ймовірність зіткнутися з незнайомою людиною, яка спробує – за допомогою різноманітних маніпуляцій –змусити вас діяти у своїх інтересах, не варто йти у неї на поводі.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 30 березня для Раків
Найгіршим вашим недоліком, який може проявитися цього дня, стане невдячність: намагайтеся дякувати всім, хто допоможе вам у тій чи іншій ситуації, починаючи з колег і друзів та закінчуючи зірками.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 30 березня для Левів
Вільний від роботи час, який випаде вам сьогодні, бажано провести зі своєю родиною: сьогодні – з різних причин – вони особливо потребуватимуть вашої любові та уваги.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 30 березня для Дів
До ухвалення важливих рішень необхідно підходити з максимальною серйозністю: спочатку потрібно все обміркувати та прорахувати і лише потім робити крок, який матиме значні наслідки.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 30 березня для Терезів
Сьогодні до вас часто звертатимуться по пораду чи сприяння: перш ніж комусь щось порекомендувати, подумайте про те, чи не звинуватять вас у неприємностях, які можуть виникнути внаслідок цього.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 30 березня для Скорпіонів
У стосунках із близькою людиною може виникнути "тріщина", яку необхідно "зацементувати" без зволікань, не чекаючи, поки умовна "чашка" трісне так, що її вже неможливо буде "склеїти".
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 30 березня для Стрільців
Незважаючи на невідкладні справи, намагайтеся знайти час для відпочинку: пам'ятайте, що фізичні сили – навіть у таких активних людей, як ви – не безмежні, час від часу їх необхідно відновлювати.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 30 березня для Козорогів
Якими б зайнятими ви не були, не втрачайте можливості допомогти тому, хто вас про це попросить: вам такі дії, найімовірніше, нічого не коштуватимуть, а людині повернуть стійке життєве становище та віру в людей.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 30 березня для Водоліїв
Проблему, яка докучає вам тривалий час, вдасться вирішити несподівано легко, головне – довіритися своїй інтуїції та діяти у повній відповідності до її цінних "вказівок".
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 30 березня для Риб
За найменшої можливості день, незважаючи на його будній статус, необхідно провести вдома: там знайдуться справи, які сьогодні необхідно завершити, інакше вони ще довго докучатимуть вам.
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