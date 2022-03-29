Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку: день позитивної енергетики

Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку: день позитивної енергетики

День позитивної енергетики, яка, незважаючи на все своє милосердя, така тонка, що потребує дбайливого до неї ставлення.

Необхідно відмовитися від поганих справ, злих слів і навіть недобрих думок – вони негативно позначаться насамперед на тих, від кого виходять. Можна і треба працювати на землі: орати, саджати рослини (краще всього – дерева) і квіти, облаштовувати територію навколо будинку. А ось від серйозних придбань сьогодні краще відмовитися – вони можуть виявитися марною тратою грошей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 березня для Овнів

Навіть потребуючи грошей, не варто брати участь у ризикованих заходах, що обіцяють швидкий і легкий прибуток: незабаром ви отримаєте кошти з більш надійного та безпечного джерела.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 березня для Тельців

У будь-яких фінансових операціях, навіть якщо йтиметься про купівлю продуктів, важлива ретельна підготовка та продуманість будь-якої витрати, інакше про них доведеться пошкодувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 березня для Близнят

Про кожне своє слово, й особливо жарт, сьогодні треба десять разів подумати і лише потім вимовляти їх вголос: занадто велика ймовірність образити ні в чому невинну перед вами людину.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 березня для Раків

Дратівливість ніколи не личила представникам вашого знаку, сьогодні ж вона буде особливо заважати, роблячи вас вкрай неприємними у спілкуванні – не варто до цього доводити.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 березня Левів

День сприятливий для підписання важливих документів, у тому числі й фінансових, щоправда, це не означає, що ставити свою візу можна поспіхом – перед цим необхідно уважно прочитати текст.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 березня для Дів

Навіть перебуваючи в стані надзвичайного роздратування, не поспішайте спрямовувати свій гнів – навіть якщо він праведний – на людей, які вас оточують: найімовірніше, згодом ви відчуватимете сором за свою поведінку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 березня для Терезів

Стосунки з близькою людиною стануть надто вразливими – зруйнувати їх буде легше, ніж зберегти, тому необхідно виключити все, що може поранити другу половинку – особливо злі та грубі слова на її адресу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 березня для Скорпіонів

День ідеально підходить для проведення ділових переговорів, тож якщо вам потрібно досягти домовленості зі своїми партнерами, не гайте часу – призначайте зустріч на сьогодні.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 березня для Стрільців

Гарний час для операцій з нерухомістю: чому б вам, наприклад, не придбати будиночок у селі, в якому можна буде перечекати важкі часи, а там, можливо, й звикнете до пасторального життя.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 березня для Козорогів

Несподіваним – а тому особливо приємним – ймовірним прибутком цього дня необхідно вправно розпорядитися, придбавши те, що вам справді потрібно у цей час.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 березня для Водоліїв

Головна цінність сьогодні – спілкування з людьми, які вас оточують, воно подарує гарний настрій і налаштує на позитивний лад, що в наш час вкрай важливо для будь-якої людини.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 березня для Риб

Намагайтеся максимально абстрагуватися від негативу, який сьогодні може ускладнити ваше життя – проте, якщо вам вдасться уникнути сварок та конфліктів, ви збережете важливий сьогодні душевний спокій.

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