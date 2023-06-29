Гороскоп на 30 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно займатися тим, що приносить задоволення

День, коли можна зробити багато, якщо "підживитися" позитивною енергією від навколишнього простору.
Для цього необхідно займатися тим, що приносить задоволення: улюбленою роботою чи творчістю, спілкуватися з друзями, маленькими дітьми – як своїми, так і чужими, тваринами. Енергію, що вивільнилася внаслідок цих дій, можна спрямувати на здійснення важливих професійних проєктів – вони виявляться на диво вдалими.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 30 червня для Овнів
Подумайте про те, чого хочете досягти: чи справді це ваше власне бажання, чи воно нав'язане вам іншими людьми, а можливо, й засобами масової інформації: чи варто його прагнути?
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 30 червня для Тельців
Важливе життєве чи професійне рішення, яке давно назріло, не варто відкладати й надалі – настав час, не бентежачись через те, що на календарі фінал тижня, ухвалити його – воно виявиться успішним.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 30 червня для Близнят
Від насиченого та бурхливого професійного життя необхідно відпочивати в домашньому колі, що й радять вам сьогодні зробити зірки, тим паче, на календарі п'ятниця, а там і вихідні підтягнуться.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 30 червня для Раків
Представники вашого знака часто ставлять чужі інтереси вище за свої, але сьогодні необхідно зробити з точністю до навпаки: частка здорового егоїзму піде на користь не лише вам, а й вашій родині.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 30 червня для Левів
Сьогодні в поведінці іншої людини ви, як у дзеркалі, побачите себе збоку, і, можливо, враження виявиться не найкращим, а отже, треба поміркувати про те, як її виправити.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 30 червня для Дів
Настав час відпустити минуле, яке має над вами величезну силу, саме воно заважає вам жити повноцінним життям і рухатися вперед – без нав'язливих спогадів жити буде набагато легше.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 30 червня для Терезів
Нав'язувати комусь з оточення свою точку зору – справа невдячна, однаково вам це не вдасться, тому залиште кожному право помилятися в міру своїх здібностей.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 30 червня для Скорпіонів
Ви можете відчути дежавю, коли здасться, що щось схоже з вами вже траплялося: не ігноруйте його – є ймовірність, що воно наштовхне вас на важливі думки щодо нинішнього дня.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 30 червня для Стрільців
Громадська думка, яку представники вашого знака відверто ігнорують, сьогодні може виявитися для вас корисною: дослухайтеся до того, що будуть говорити про вас люди навколо, і зробіть з їхніх слів висновки.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 30 червня для Козорогів
Нинішній день сприятливий для заняття, яким ви найчастіше нехтуєте: присвятіть хоча б трохи часу творчості – воно дозволить вам не лише отримати задоволення, а й відпочити.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 30 червня для Водоліїв
Поповнити запаси життєвої енергії допоможе улюблена справа, на яку у вас – через зайнятість на основному місці роботи – зазвичай не вистачає часу, сьогодні ж вам вдасться викроїти кілька годин.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 30 червня для Риб
Найкращий спосіб посилити вже наявний конфлікт – продовжувати спілкування з людиною, з якою перебуваєте у сварці, тому намагайтеся – звісно, на якийсь час – дистанціюватися від неї.
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