Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна грубіянити

Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна грубіянити

Один із найчистіших і світлих днів у місячному місяці, під час якого грубощі та спілкування з позиції сили – табу.

Обставини сприятимуть гарному настрою, позитивному мисленню, мирному та спокійному вирішенню конфліктів, що так важливо напередодні свят. Останніх краще взагалі уникати, але якщо вже конфронтація відбулася, не варто доводити її до критичної точки – краще пожартувати і таким чином згладити ситуацію.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 грудня для Овнів

Незважаючи на бажання вирушити на шопінг – купити подарунки та зробити запаси до свят, краще залишитися вдома – і гроші цілішими будуть, і гарний настрій, який зранку буде чудовим, ніхто не зіпсує.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 грудня для Тельців

Необхідно утриматися від злих слів і думок, навіть якщо люди, яким вони адресовані, на те заслуговують: негатив швидко досягне мети, але тут же повернеться бумерангом – навряд чи це входить у ваші святкові плани.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 грудня для Близнят

Не варто брати участь у хитросплетіннях інтриг, які плетуть ваші колеги одне проти одного: зберігайте нейтралітет – це дозволить вам не зіпсувати настрій, карму, майбутні свята.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 грудня для Раків

Сенс подій, що відбулися сьогодні, буде зрозумілий лише через якийсь час, тому не варто поспішати з висновками, приписуючи позитиву негативні якості – і навпаки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 грудня для Левів

День сприятливий для обмірковування майбутнього та складання планів на найближчий час – насамперед фінансової спрямованості: вдасться намітити пункти, які допоможуть покращити матеріальне становище.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 грудня для Дів

День, коли необхідно тримати під контролем свої емоції: якщо ображатиметеся на кожне слово або жарт людей, які вас оточують, втратите масу енергії, яку вкрай важко буде заповнити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 грудня для Терезів

Не варто поспішати з рішеннями, яких може вимагати від вас сьогоднішній день: оцінити всі фактори за і проти сьогодні не вдасться, тому краще відкласти важливий крок на початок нового року.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 грудня для Скорпіонів

Будь-яка справа, за яку ви візьметеся цього дня, приречена на успіх, тому попри передсвяткове небажання думати про роботу можна замахнутися навіть на серйозні професійні проєкти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 грудня для Стрільців

День бажано провести під знаком друзів: необхідно зустрітися з ними – якщо, звичайно, дозволить епідемічна ситуація, – обговорити події року, що минає, і поділитися планами на майбутній.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 грудня для Козорогів

Незважаючи на передсвяткову суєту, що не налаштовує на роботу, ви можете отримати пропозицію нової посади, на яку не варто погоджуватися одразу — необхідно обдумати всі можливі "підводні камені".

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 грудня для Водоліїв

Поганий настрій, який може затьмарити цей час, напевно, злякається передсвяткової – новорічної та різдвяної – метушні, тому саме їй варто присвятити нинішній день.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 грудня для Риб

Рекомендується — зрозуміло, за можливості — провести цей день за містом: зимові пейзажі разом зі свіжим повітрям цілюще подіють як на самопочуття, так і на настрій.

Читайте також: