Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку: день підбивання підсумків

День – і він не дарма припадає на фінал року – сприятливий для підбивання підсумків, яке обов'язково потрібно зробити напередодні переходу до нового року.

Не варто заплющувати очі на свої помилки: важливо зробити з них – як, втім, і зі своїх досягнень – правильні висновки, тому перших надалі вдасться уникнути, а другі – примножити. Також можна – і потрібно – розставити крапки над "і" у стосунках із близькою людиною: для когось настав час розлучитися, а комусь – час оформити їх офіційно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 грудня для Овнів

День бажано присвятити собі, очистившись перед настанням нового календарного року – як у моральному, так і у фізичному сенсі: необхідно визнати свої провини та сходити до лазні чи сауни.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 грудня для Тельців

Якою б складною не була робота, яку вам потрібно буде сьогодні виконати, ви можете сподіватися на дієву допомогу з боку колег або друзів – питання вдасться "закрити" легко і швидко.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 грудня для Близнят

Зустріч із людиною з минулого не матиме особливого смислового навантаження – вам просто вдасться відверто поговорити та згадати приємні моменти, які ви колись пережили разом.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 грудня для Раків

Вигідна кар'єрна і – як наслідок – фінансова пропозиція, яку ви можете отримати цього дня, стане для вас своєрідним подарунком "під ялинку": не проґавте шанс досягти професійних висот.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 грудня для Левів

У стосунках із коханою людиною варто – хоча б на сьогоднішній день – припинити показувати свою самостійність і незалежність: їй буде важливо – і приємно – дізнатися, що вона багато для вас означає.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 грудня для Дів

Зірки радять вам подумати про те, що заважає вам – причому як у житті, так і у професійній діяльності – рухатися вперед: причини невдач стануть помітними для вас, як на долоні, а отже, виправити їх буде легко.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 грудня для Терезів

Зірки радять вам подумати про те, що у своєму житті ви б хотіли змінити: можливо, саме сьогодні можна зробити перший крок на цьому шляху – в такому разі успіх не забариться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 грудня для Скорпіонів

Відчувши, що вам хочеться зробити комусь уїдливе зауваження, подумайте про те, як перевести його в жарт: людина, якої воно стосуватиметься, зрозуміє, чим ви незадоволені, але водночас не образиться, що важливо для всіх.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 грудня для Стрільців

Вирішивши помиритися із близькою людиною – коханою чи другом – намагайтеся не нагадувати, чому ви посварилися: так ви не налагодите стосунки, а виведете конфлікт на новий рівень.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 грудня для Козорогів

Робота сьогодні навряд чи буде успішною, оскільки може гальмуватися з різних причин, тож не варто особливо розраховувати на те, що вдасться досягти в ній серйозних висот, отже, краще відпочити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 грудня для Водоліїв

Дізнавшись про те, що хтось із вашого оточення зробить – як вам здасться – ганебний вчинок, не поспішайте його за це засуджувати: ви не знаєте всіх деталей того, що сталося, а отже, можете помилитися.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 грудня для Риб

Вирушаючи до магазину по новорічні подарунки, керуйтеся принципом розумної економії: пам'ятайте, що витратити можна все, але теперішні часи не сприяють бездумному марнотратству.

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