Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку: день темної та негативної енергетики

День темної та негативної енергетики, яка погано впливає на людську психіку.

Нервова напруженість, яка накопичуватиметься протягом усього дня, може негативно позначитися на роботі та взаєминах з іншими людьми, що своєю чергою призведе до стресу і погіршення психічного здоров'я. Кращим захистом від сваволі сил зла, що розійшлися не на жарт, стане вогонь – достатньо просто запалити свічки або камін і спокійно посидіти, дивлячись на полум'я.

Овен

Виходячи на вулицю, уникайте місць масового скупчення людей – занадто велика можливість підхопити інфекційне захворювання, що перед святом було б небажано.

Телець

День – звісно, за можливості – треба провести на самоті: спілкування з іншим – навіть близькими та коханими – людьми може призвести до конфлікту, про який дуже швидко доведеться пошкодувати.

Близнята

Сьогодні – втім, як завжди – не варто відповідати грубістю на грубість і різкістю на різкість: навіть якщо вас сильно зачепить, знайдіть у собі сили стриматися і промовчати – не можна множити зло.

Рак

Причиною серйозного конфлікту з близькою людиною може стати будь-яка – навіть найменша – дрібниця, тому сьогодні краще максимально скоротити спілкування з нею, пояснивши це невідкладними справами.

Лев

Необхідно віддати перевагу домашнім клопотам перед будь-якими іншими справами: житло стане для вас Всесвітом у мініатюрі, і наводячи в ньому лад, ви подбаєте про всю світобудову загалом.

Діва

Необхідно включити режим розумної економії: занадто великий ризик у передсвятковому ажіотажі витратити велику суму грошей або купити дуже дорогу, проте абсолютно марну й непотрібну вам річ.

Терези

Позбутися поганого настрою – аж до депресії – допоможе фізичне навантаження: передсвятковий день ідеально підійде для генерального прибирання та наведення в будинку ідеальної чистоти й порядку.

Скорпіон

Тримати себе в руках сьогодні важливо, як ніколи – підвищена емоційність загрожує нервовим зривом, що не лише позначиться на душевному стані, а й розсварить з близькими людьми.

Стрілець

Можливе загострення хронічних захворювань: уникнути або мінімізувати його можна буде, згадавши про рекомендації лікаря та почавши – хоча і з запізненням – дотримуватися їх.

Козоріг

Бажано максимально обмежити спілкування з оточенням, навіть якщо йдеться про родичів: рівень космічної агресивності буде настільки значним, що може надовго зіпсувати моральний клімат у сім'ї.

Водолій

Цього дня необхідно відмовитися від будь-яких фінансових операцій – одна помилка в цифрах, зазначених у квитанції, – і гроші підуть на чужий рахунок, а щоб повернути їх назад, доведеться попрацювати.

Риби

Втома й занепад сил, які накриють вас від самого ранку, вже після обіду можуть трансформуватися у дратівливість і навіть агресію, тому обов'язково потрібно знайти час для відпочинку.

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