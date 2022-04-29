Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку: день ранкового смутку та вечірньої радості

Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку: день ранкового смутку та вечірньої радості

День, який чітко розділиться на дві половини, що відрізняються одна від одної, як небо й земля.

Якщо зранку атмосфера буде пригніченою, а настрій – дуже поганим, то вже перед обідом ситуація зміниться з точністю до навпаки: настане час чистої та позитивної енергетики, коли може здійснитися будь-яке – здавалося б, найнеймовірніше – бажання. Головне цього дня – під впливом ейфорії не втратити пильності та не стати жертвою аферистів чи просто непорядних людей, які сьогодні можуть активізуватися.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 квітня для Овнів

Зранку необхідно виявляти обережність, особливо у стосунках зі своїм оточенням, а вже ближче до обіду зірки дозволяють розслабитися, дозволивши собі те, в чому раніше доводилося собі відмовляти.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 квітня для Тельців

У взаєминах із близькими людьми треба зійти з позиції ментора і перестати вказувати іншим, що і як вони мають вчиняти: це навряд чи позитивним чином позначиться на стосунках з ними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 квітня для Близнят

Перш ніж зробити рішучий крок – особливо професійної чи фінансової властивості – необхідно прислухатися до внутрішнього голосу: він застереже вас від безглуздих витрат часу та енергії.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 квітня для Раків

Не варто стримувати емоції, які сьогодні рватимуться назовні – це не найкраще позначиться на внутрішньому стані та відчуттях, тому необхідно дати їм вихід – наприклад, розбити кілька тарілок.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 квітня для Левів

Цей день сприятливий для того, щоб, умовно кажучи, на певний час зняти корону та відпочити, відновивши сили – найближчим часом вони знадобляться вам для результативної професійної діяльності.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 квітня для Дів

День – звісно, якщо матимете таку можливість – бажано провести за містом: свіже повітря, природа, що прокидається до життя, і тиша навколо налаштують вас на позитивний душевно-терапевтичний ефект.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 квітня для Терезів

Не варто стимулювати свої фізичні сили штучним чином – наприклад, за допомогою відра кави або енергетиків у великих кількостях: крім прискореного серцебиття, ви не отримаєте нічого.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 квітня для Скорпіонів

Спілкування з людьми, які вважаються токсичними, може призвести до нервового зриву, виходити з якого доведеться довго і важко, тому сьогодні краще уникати тих, хто викликає роздратування.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 квітня для Стрільців

Вас неабияк втомила ситуація, за якої життя поступово перетворюється на перегони за важливими цілями, що не залишають часу для відпочинку, тому сьогоднішній день треба присвятити релаксації та відновленню сил.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 квітня для Козорогів

День, сприятливий для загадування бажань: якщо зробити це сьогодні, вони, за словами астрологів, обов'язково здійсняться, головне – вибрати цілі, керуючись власними інтересами, а не престижем.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 квітня для Водоліїв

Схоже, настав час відмовитися від справ, які не приносять ні морального, ні матеріального задоволення: краще зробити це зараз, аніж згодом, коли доведете свою безнадійну справу до кінця.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 квітня для Риб

Сьогодні, з великою ймовірністю, може трапитися подія, яка згодом докорінно змінить ваше життя – не проґавте її, щоб розуміти, як правильно використати ці обставини.

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