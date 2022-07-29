Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна буде пожинати плоди минулих починань

День появи перших "сходів" проєктів, які були розпочаті раніше, – вони нарешті будуть приносити бажані результати.

До того ж це стосується не тільки хорошого, а й поганого: зроблене комусь зло теж змусить згадати про себе, що стане для людини добрим уроком на майбутнє. Будь-які – навіть дуже сміливі – починання уможливить енергія, якої з лишком вистачить на все. Головне, спрямовувати її в потрібне — продуктивне — русло, інакше вона вирветься назовні і змусить наламати дров.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 липня для Овнів

Важливо дослухатися до сигналів, які сьогодні надсилатиме організм: не дуже добре самопочуття свідчитиме про те, що ви перепрацювали, а отже, треба шукати можливості для відпочинку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 липня для Тельців

Чим сильніше ваші емоції будуть рватись назовні, тим важливіше їх стримувати, інакше згодом вам доведеться пошкодувати про те, що наговорили оточенню неприємних – і несправедливих – речей.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 липня для Близнят

Обставини сьогодення відкриють вам очі на одного з ваших знайомих: найімовірніше, він зовсім не такий, яким здавався вам довгий час, але добре, що хоч би зараз ви дізналися про нього правду.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 липня для Раків

Зірки радять вам звертати увагу на знаки, які надсилатимуть вам вищі сили: навіть випадково почута на вулиці фраза може підказати вам, як чинити у важливій життєвій ситуації.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 липня для Левів

Критику, почуту цього дня, не варто сприймати близько до серця: найімовірніше, вона буде продиктована не об'єктивними, а суб'єктивними міркуваннями критикувальника – простіше кажучи, заздрістю.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 липня для Дів

Відчувши, що вас долають сумні думки, перейдіть на заняття, яке допоможе відволіктися — найкраще, якщо воно буде пов'язане з фізичними зусиллями: наприклад, влаштуйте в будинку прибирання.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 липня для Терезів

Як би вам не хотілося присвятити день домашнім клопотам, відмовтеся від цієї ідеї, оскільки все падатиме з рук і бажаного результату – ідеального ладу – ви все одно не отримаєте.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 липня для Скорпіонів

Незважаючи на тотальну зайнятість, знайдіть час не лише для роботи, а й для себе: зірки радять приділити увагу як зовнішності, так і душевному стану, побувши трохи на самоті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 липня для Стрільців

Успіхом увінчаються будь-які справи, за які ви візьметеся цього дня, тому, щоб згодом не пошкодувати про втрачений шанс, сміливо ставте перед собою амбітні цілі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 липня для Козорогів

Сімейне свято – навіть скромне, так би мовити, у дусі дня – зараз буде не на часі, тому обмежтеся зустріччю з близькими людьми та влаштуйте чаювання з задушевною бесідою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 липня для Водоліїв

Сон, який ви побачите цієї ночі, дасть відповідь на багато запитань, які ви давно – і марно – ставите собі: найголовніше, зробити з побаченого "кіно" правильні висновки, а потім діяти.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 липня для Риб

Займіться складанням плану на майбутнє: сьогодні вам вдасться відокремити справжні цілі від уявних, а заразом і розробити правильну та ефективну стратегію їхнього досягнення.

Читайте також: