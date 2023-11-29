Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли більшість охоплює апатія

Не найприємніший день місячного гороскопу, коли більшість людей охоплює апатія і небажання щось робити.

Причина цього – зовнішній негатив, який сильно впливає на наш настрій і, як наслідок, працездатність. Події нинішнього дня – як позитивні, так і негативні – є результатом того, що зробили – й навіть думали – в попередній період часу, тож шукати винних довкола не варто – необхідно спитати себе.

Овен

Слова недоброзичливо налаштованих проти представників знака людей необхідно – звісно, за можливості – пропустити повз вуха: дайте людям можливість на собі відчути силу своєї злості.

Телець

День сприятливий для того, щоб сплачувати за рахунками: йдеться не лише про фінансові зобов'язання – комунальні та кредитні платежі, а й моральні борги – наприклад, зобов'язання перед близькими.

Близнята

Не варто брати на себе чужу роботу: якщо хтось із колег хотітиме "навісити" на вас свої обов'язки, під пристойним приводом відмовтеся від такого "благодіяння" – займайтеся своїми справами.

Рак

Поставивши перед собою мету – передусім професійного характеру, – йдіть до неї, незважаючи на перешкоди: від вашої впевненості в собі та своїх силах вони розсиплються самі собою.

Лев

Близьких людей не можна обманювати будь-якого дня, але сьогодні брехня особливо небажана: вона доволі швидко викриється, що серйозно ускладнить взаємини, які ви дуже цінуєте.

Діва

Намагайтеся поповнити запас енергії, нестачу якої ви сьогодні можете відчути: найкраще знайти час для заняття улюбленою справою, але не варто забувати про прогулянку – свіже повітря покращить настрій.

Терези

Будь-яка рішуча дія – передусім професійного характеру – має бути гарно обдумана, інакше не варто до неї навіть братися, однаково успіху досягти не вдасться.

Скорпіон

Не варто шкодувати добрих слів і гарних вчинків – сьогодні вони виявляться для вас не лише благородними, а й корисними: коли вам самим знадобиться допомога, вона обов'язково прийде.

Стрілець

Перш ніж розпочати реалізацію нового проєкту, добре подумайте про те, який результат ви, зрештою, хочете отримати, інакше вас може очікувати "сюрприз", на який ви не розраховували.

Козоріг

Зовсім не всі засоби хороші для досягнення мети, особливо якщо це стосується вашого особистого життя – намагайтеся не робити те, про що ви згодом можете пошкодувати.

Водолій

Почувши плітки про близьку вам людину, не поспішайте їх спростовувати: ви й так знаєте, що вона ні в чому не винна, а ті, хто поширює ці чутки, однаково вам не повірять: не варто даремно гаяти час і сили.

Риби

Спілкування з людьми навколо сьогодні замість користі чи задоволення принесе суцільний негатив, тому бажано провести день на самоті – найкраще, не виходячи з дому та не знімаючи слухавку телефона.

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