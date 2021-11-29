Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чекають гойдалки настрою

Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чекають гойдалки настрою

Неоднозначний з енергетичного погляду день, протягом якого можна зіткнутися з сплесками різноспрямованих емоцій.

Налаштувальні гойдалки — від ейфорії до відчаю і назад — можуть всерйоз виснажити навіть психічно врівноважену людину, не кажучи вже про тих, хто схильний до крайнощів у поведінці.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 листопада для Овнів

Намагайтеся звести до мінімуму будь-яке, навіть незначне, фізичне навантаження — щоб уникнути травми, не варто займатися спортом, піднімати тяжкості і навіть просто робити різкі рухи.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 листопада для Тельців

Вирішення важливих питань, навіть якщо вам здаватиметься, що вони вимагають негайного і невідкладного втручання, краще відкласти – насправді вони можуть почекати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 листопада для Близнят

Перепади настрою, властиві вам цього дня, зроблять вашу і без того неоднозначну – подвійну – натуру складною подвійно – щоб не посваритись з оточенням, потрібно звести спілкування з ними до мінімуму.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 листопада для Раків

Запорука успіху цього дня — прямолінійний рух до мети, яку ви собі намітили: кидання з боку в бік і тим більше улюблена вами тактика "крок вперед і два тому" очікуваного результату не дадуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 листопада для Левів

Будь-які цілі – як професійні, так і особисті – цього дня досягаються лише чесним шляхом – ошуканство та підтасовування фактів, можливо, і дозволять досягти свого, але згодом правда все одно вийде назовні.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 листопада для Дів

Поповнити запас вичерпаної до цього часу творчої енергії, можна, спілкуючись з тими, у кого вона завжди міститься в надлишку, – насамперед маленькими дітьми та кумедними домашніми тваринами.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 листопада для Терезів

Рідкісний день, коли ледарювати і ухилятися від повсякденних справ не тільки можна, а й потрібно – час і сили, витрачені на якусь роботу, виявляться марними.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 листопада для Скорпіонів

Не поспішайте ділитися своєю думкою про нового знайомого, особливо якщо вона неприємна, з іншими людьми: якщо ваші слова дійдуть до них, вибудувати добрі стосунки з ним вам, швидше за все, вже не вдасться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 листопада для Стрільців

Навіть якщо вам вдалося досягти вагомих – професійних чи особистих – результатів, це не привід вихвалятися своїми успіхами праворуч та ліворуч – так легко можна буде наврочити свої власні досягнення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 листопада для Козорогів

Не варто планувати на сьогоднішній день серйозні справи, але якщо ви візьметеся за будь-яку роботу, намагайтеся довести її до кінця, інакше невдоволення собою і численні комплекси вам гарантовані.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 листопада для Водоліїв

Бажано триматися подалі від близьких та улюблених вами людей, якщо, звичайно, цього конфліктного дня ви не вирішили посваритися з ними раз і назавжди – занадто великий ризик серйозного та тривалого конфлікту.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 листопада для Риб

Не варто нікого просити про допомогу, навіть якщо ви дійсно її потребуватимете: реального сприяння все одно очікувати не доводиться, а ось порція приниження, з яким ви зіткнетеся, гарантована.

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