Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна пускати у своє життя негатив

День, коли не можна пускати у своє життя і – особливо! – в душу негатив, якого, на жаль, не бракуватиме.

Не можна ображати людей навколо, говорити слова, які можуть їх зачепити, та бажати їм поганого – навіть у думках. Не варто несправедливо ставитися навіть до самих себе – критикувати і сварити за, як нам здається, неправильні вчинки: виправити зроблене вже не вдасться, а занижена – причому власними зусиллями – самооцінка призведе до поганого результату. Безрадісні думки, які цого дня докучатимуть усім без винятку, можуть зробити негатив реальністю, а цього також бажано уникати.

Овен

Не варто брати участь у суперечках, навіть якщо їх тема вас зацікавить і, що важливо, вам буде що сказати з цього приводу: розпал пристрастей може призвести до конфлікту, який дорого вам обійдеться.

Телець

Не варто "підганяти" організм, змушуючи його працювати тоді, коли вам цього зовсім не хочеться, навіть якщо йдеться лише про клопоти по господарству: відчувши, що втомилися, киньте все і відпочиньте.

Близнята

Представникам вашого знака сьогодні важливо стримувати себе від негативних слів і думок: незабаром вони можуть матеріалізуватися, завдавши комусь зла, а там і до "прильоту" енергетичного бумеранга недалеко.

Рак

Не варто розпочинати реалізацію нових – побутових і господарських – проєктів, сьогодні, незважаючи на вихідний, обставини для цього складуться несприятливі, тому краще присвятити день відпочинку.

Лев

Намагайтеся не конфліктувати зі своїми близькими, навіть якщо вам здасться, що вони поводяться нестерпно: образу вони можуть затаїти надовго, тому швидко помиритися з ними за всього бажання не вдасться.

Діва

На критичні зауваження знайомих – і особливо незнайомих – вам людей реагувати категорично не рекомендується: до ваших реальних переваг і недоліків вони не мають жодного стосунку.

Терези

Небажано обговорювати – й засуджувати – одних своїх сусідів з іншими: пам'ятайте про людський чинник, внаслідок якого всі ваші слова практично одразу стануть відомі зацікавленій стороні.

Скорпіон

Обов'язково треба знайти заняття, яке відволікає від неприємних думок, що можуть дошкуляти вам від самого ранку – приємні емоції, які воно принесе, змінить негатив нинішнього дня на позитив.

Стрілець

Сьогодні відпочивати потрібно, змінюючи рід діяльності: втомившись від розумової роботи, займіться фізичною – наприклад, вимийте в будинку підлогу та протріть пил, а, втомившись, поверніться до інтелектуальної праці.

Козоріг

Як би не складалося цього дня ваше життя, присвятіть його справам: звісно, на календарі вихідний, але цей фактор ніколи не був для вас на заваді, до того ж сьогодні працювати вам буде легко і в задоволення.

Водолій

Слабкість, яку ви відчуєте від самого ранку, обумовлена втомою: останнім часом ви надто багато працювали, тому сьогодні – як і належить у вихідний – потрібно присвятити день відпочинку.

Риби

З'ясування стосунків із близькою людиною необхідно перенести на інший час: енергії нинішнього дня такі, що порозумітися вам одне з одним не вдасться, а от сварки, схоже, не уникнути.

Читайте також: