Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли слова матимуть велику силу

День, коли лише силою слова можна буде переконати у своїй правоті.

Тому необхідно бути дуже обережними у висловлюваннях – зворотним боком вербальної магії може стати негативний вплив на людей та події, який вона матиме. Сварки із взаємними образами не минуть даремно – на дружнє ставлення опонента, найімовірніше, розраховувати вже ніколи більше не доведеться, тож стосунками з тими, хто дорогий, у цей час краще не ризикувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 листопада для Овнів

Якщо хтось із вашого оточення вас про допомогу, не відмовляйте: найімовірніше, вищі сили перевірятимуть вас на здатність співчувати – ваше співчуття буде винагороджено, а байдужість – покарано.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 листопада для Тельців

Навіть перебуваючи у стані вкрай сильного роздратування, утримайтеся від того, щоб бажати комусь зла – пам'ятайте, воно зрештою обернеться проти вас, так що не створюйте самі собі проблеми на рівному місці.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 листопада для Близнят

Сказані вами сьогодні – просто так, без приводу – підбадьорливі слова незабаром принесуть вагомі моральні дивіденди: людина не забуде добро і за першої ж нагоди віддячить вам.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 листопада для Раків

Можливо, сьогодні вам здасться, що професійну мету, яку ви перед собою поставили, важко досягти, а то вона й зовсім недоступна: це не так, тому не йдіть на поводі в обставин, вірте в себе і мрію.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 листопада для Левів

Найгірше, що ви сьогодні можете зробити – це витратити дорогоцінний час марно: будь-які справи цього дня виявляться успішними, тому необхідно поквапитися з їхнім втіленням у життя.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 листопада для Дів

Порожні обіцянки небажано давати будь-якого дня, але сьогодні вони – категоричне табу: виконати їх ви однаково не зможете, тож навіщо давати надію людям, які вам повірять і через це будуть ошуканими.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 листопада для Терезів

Якщо вам вдасться знайти час для відпочинку, пам'ятайте, що він повинен бути максимально активним: безглузде сидіння на інтернет-сайтах користі не принесе, а ось заняття спортом дозволять наповнити організм енергією.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 листопада для Скорпіонів

Ваш девіз на сьогоднішній день – "чистота – запорука здоров'я", тому що менше пилу і бруду буде на навколишніх поверхнях, то краще ви почуватиметеся – навіть несподіване нездужання мине швидко.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 листопада для Стрільців

День сприятливий для того, щоб згадати про ідею, яку ви певний час тому засунули в довгу скриньку: настав вдалий момент для її втілення в життя – вона принесе не лише гроші, а й славу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 листопада для Козорогів

Запорука вашого успіху цього дня – чесність: бажання отримати вигоду, обвівши когось навколо пальця, можливо, й увінчається успіхом, але ненадовго – незабаром за нього доведеться сплатити у подвійному розмірі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 листопада для Водоліїв

Можливо, ви будете так обурені чиїмись словами, що захочете гнівно висловитися у відповідь: зірки не рекомендують вам цього робити, оскільки, увійшовши в раж, ви можете перетнути всі межі пристойності.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 листопада для Риб

Негатив, вкладений у спрямовані на адресу когось із людей навколо слова, може завдати серйозної шкоди, але вона здаватиметься дрібницею, порівнюючи з бумерангом, який повернувся до вас, – не варто провокувати долю.

Читайте також: