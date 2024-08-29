Гороскоп на 30 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо схильні до хвастощів

День, протягом якого ми будемо схильні приписувати собі набагато більше переваг, ніж ті, які маємо.

Та й досягнення, якими, як нам здасться, ми можемо похвалитися, виявляться набагато скромнішими, ніж ми говоритимемо про них. Як у першому, так і в другому випадку ми зрештою ризикуємо опинитися в незручному становищі, тому необхідно бути якомога скромнішими. В більшості випадків це може виявитися не так просто, як здасться на перший погляд, але щоб не стати посміховиськом в очах людей навколо, зробити це не лише можна, а й потрібно.

Овен

Спілкування з керівництвом сьогодні позитивного результату не дасть, тому варто відкласти його на інший час, а цього дня краще не траплятися йому на очі – наслідки такої розмови важко передбачити.

Телець

Сили – як фізичні, так і моральні – цього дня рекомендується витрачати економно, інакше їх може не вистачити навіть на найважливіші справи, тож розпорошуватися на другорядні завдання не варто.

Близнята

Незважаючи на щільну зайнятість на робочому місці, спробуйте знайти час для власної оселі – наведіть лад у шафах, приготуйте страви на кілька днів, займіться улюбленою справою.

Рак

День, коли вкрай важливо дотримуватися поміркованості у всьому – підвищена активність у будь-якій сфері може негативно позначитися на самопочутті і навіть призвести до нервового зриву.

Лев

Ретельно зважувати свої слова та вчинки важливо будь-якого дня, але сьогодні – особливо, необережність і необачність може призвести до неприємних наслідків.

Діва

Не варто ухвалювати серйозні рішення, хоч би яких сфер життя вони стосувалися: оскільки вам не вдасться прорахувати всі важливі фактори, існує великий ризик помилки, тому краще перенести важливий вибір на інший день.

Терези

Спілкування з коханою людиною загрожує конфліктами, тому буде краще, якщо ви скоротите його до мінімуму – не варто ризикувати своїми почуттями через питання, які нічого не означають.

Скорпіон

День загрожує сварками з близькими людьми, у яких винними будете ви – точніше, ваше своєрідне почуття гумору. Можливо, заради миру в сім'ї варто відмовитися від вправ у дотепності?

Стрілець

Уникайте порожніх розмов – вони заберуть від вас сили та енергію, призначені для роботи, якщо ж зовсім не можете обійтися без спілкування, спочатку зробіть справу, а потім розмовляйте, скільки хочете.

Козоріг

Навіть якщо вам дуже захочеться похизуватися перед колегами результатами своєї праці, зачекайте – хтось із них може скористатися вашою відвертістю та привласнити ваше відкриття собі.

Водолій

Зірки застерігають вас від ризику у фінансових справах; максимум, що ви можете дозволити собі цього дня – купити лотерейний білет, а будь-які інші угоди, що передбачають вкладення грошей, – під забороною.

Риби

Гарний час для того, щоб на якийсь час забути про роботу і подбати про себе – сісти на дієту, зайнятися спортом, відвідати салон краси, змінити імідж або просто відпочити.

Читайте також: